Moda, meccatronica, restauro: gli istituti tecnici superiori «terreno fertile per l’industria»

L’Its Machina Lonati è il più grosso della nostra provincia: sette percorsi tra fashion, design, marketing. Gli iscritti all’anno che si chiude sono 354, ma con le prossime novità ne sono attesi 500. Proprio in questi giorni sono previsti appuntamenti per illustrare le opportunità, uno dei quali questa sera alle 18. «Siamo soddisfatti, va molto bene, c’è più consapevolezza nella scelta di un Its, non è un ripiego. Da noi un 50 per cento è rappresentato da neo diplomati, l’altra metà da giovani che frequentano come un master. Stiamo programmando nuovi indirizzi e abbiamo cambiato la modalità di approccio, non più una selezione ma un vero e proprio percorso di orientamento, in cui non mancheranno né test né colloqui attitudinali ma che sarà un accompagnamento a conoscersi. I due anni di corso sono improntati a un’ ottica pratica e professionalizzante, vogliamo formare ragazzi preparati alla vita aziendale e lavorativa, anche grazie al tirocinio che intraprendono durante il biennio nelle aziende che fanno parte della nostra fondazione. I nostri docenti sono tutti professionisti del settore» spiega la direttrice Barbara Toselli.

La sede legale della Fondazione per le Nuove tecnologie della Meccanica e la Meccatronica è a Milano, 5 sono le sedi in Lombardia con 507 studenti, fra cui Lonato, all’istituto superiore Cerebotani, dove si trova una cinquantina di studenti, parte al primo anno e parte al secondo, pronti a uscire e a immettersi su un mercato che li aspetta a braccia aperte. Sono una dozzina le aziende del territorio che aderiscono. «Siamo al 95 per cento di assunti dopo il primo anno e, direi, al 99 per cento in posti coerenti con gli studi» dichiara il direttore, Raffaele Crippa. In Lombardia sono 21 i corsi e nel progetto c’è l’apertura di due nuove sedi, a Como e Varese. «Per Brescia stiamo progettando maggiormente nel campo dell’apprendistato con gli Ifts, è terreno fertile per il tessuto economico e per la sua concretezza; e lavoriamo su figure professionali particolari richieste, anche di nicchia, come il tecnico di fonderia, il tecnico di carrozzeria. Abbiamo concluso un progetto importante in questo senso con le Fonderie di Torbole. Agli inizi si faticava a introdurre l’apprendistato, adesso siamo a un’inversione di tendenza e la Regione sta spingendo e investendo molto» aggiunge il direttore.

La Fondazione Cantieri dell'arte, operante a Milano e Brescia, ha concluso nel 2021 un corso biennale di apprendistato di alta formazione presso Eseb (Ente sistema edilizia Brescia), area costruzioni. I 24 diplomati sono stati tutti assunti a tempo indeterminato dalle imprese che avevano partecipato al progetto. Quest'anno non è stato attivato nessun corso ma in ottobre ne partirà uno a Brescia sull'innovazione mentre a Milano ne partirà un altro sul restauro. Già si sono fatte avanti 17 imprese bresciane pronte ad assumere 22 ragazzi formati. Intanto i giovani stanno frequentando un corso a Milano, sette sono al primo anno, due al secondo. «Far incontrare il mondo dell'istruzione con quello del lavoro costituisce la natura e il valore aggiunto dell'attività degli Its, il suo must finalmente compreso» afferma Aldo Palladini, architetto responsabile della sede di Brescia della fondazione. «Come Its Cantieri dell'Arte prestiamo particolare attenzione a offrire percorsi formativi che rispondano ai reali bisogni delle aziende, erogando una didattica che rispecchia la profonda evoluzione digitale 4.0 in atto nel comparto edile e non solo».