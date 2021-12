Montisola da record anche nella terza dose

La percentuale dei vaccinati è altissima, e quella degli ultra settantenni è di quasi il 100 percento. A Montisola, all'interno del palazzetto dello sport di Siviano, è stata organizzata dall'Asst di Franciacorta in collaborazione con l'amministrazione comunale, la giornata dedicata alla terza dose anti Covid: 300 tra hub e domicilio, i montisolani prenotati. «Abbiamo somministrato il Moderna a tutti – ha spiegato la dottoressa Alessandra Ramera, responsabile del dipartimento Continuità assistenziale e fragilità dell'Asst Franciacorta – e tutto è andato per il meglio. Abbiamo predisposto 4 linee: l'organizzazione è stata efficace ed appropriata, grazie alla collaborazione di tutti, Areu, amministrazione e mondo del volontariato locale. Abbiamo messo a disposizione sei infermiere e sei medici, mentre due infermiere hanno effettuato le vaccinazioni domiciliari ai pazienti che non hanno avuto la possibilità di venire all'hub». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola