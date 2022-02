Moratti: «La pandemia? Sta diventando endemica»

La pandemia allenta la morsa. Sei nuovi decessi registrati a Cellatica, Iseo, Offlaga, Villanuova sul Clisi, Brescia e Paitone, ma 1.547 contagi in provincia in 24 ore (rispetto ai 1.910 della giornata precedente). L’incidenza scende a 1.267,3 ogni 100 mila abitanti con una media di 2.259 casi al giorno nell’ultima settimana.

Stabili, nell’ultima settimana, i ricoveri di pazienti positivi agli Spedali Civili: 273 i pazienti, di cui 19 in terapia intensiva. In lieve calo l’afflusso di contagiati al Pronto Soccorso (17 nella giornata di giovedì), in lieve ripresa gli accessi di pazienti non Covid (136). In Lombardia con 133.783 tamponi effettuati è di 11.340 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati, con un tasso di positività in calo all'8,4% (giovedì era a 10,2%).

Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-2, 216) e nei reparti (-85, 2.814). Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.493. In Lombardia l'indice di contagiosità RT sta scendendo, è a 0,63 e anche i ricoveri stanno migliorando.

All'orizzonte si delinea una situazione in cui il virus «diventa endemico». A confermare un quadro epidemiologico in netto miglioramento è il vicepresidente e assessore al Welfare regionale, Letizia Moratti. «Più che la fine di una pandemia, si può forse parlare di una malattia che diventa endemica», ha osservato Moratti, che in riferimento alla variante del Covid che ha caratterizzato l'ultima «ondata» e diventata oggi dominante, non ha nascosto le sue preoccupazioni.

«Se avessimo avuto Omicron, che è molto contagiosa nel momento in cui non avevamo i vaccini, sarebbe stato disastroso - ha detto -. Sicuramente l'obbligo vaccinale è servito in maniera significativa». Il vicepresidente ha quindi ricordato la recente riforma sanitaria che porta la sua firma e che mette l’accento sulla territorialità delle cure. «Ho voluto rivedere la legge regionale proprio per potenziare la sanità territoriale per essere in grado di dare risposte anche in una fase pandemica, e, quindi, fare in modo che gli ospedali non si intasino. A questo fine abbiamo previsto anche la realizzazione di un Centro per la ricerca e la prevenzione delle malattie infettive», ha concluso.

Intanto la Lombardia anche questa settimana resta in zona gialla così come confermato dal presidente della Regione Attilio Fontana, che ha evidenziato come «il monitoraggio della cabina di Iss e Ministero abbia confermato il rischio basso per la Lombardia con tutti i parametri sotto la media nazionale».