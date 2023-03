Brescia, ferito a bottigliate e colpito alla testa con una pietra: muore 25enne

in via creta

Un 25enne di origini marocchine, Yassine Ezzabir, è morto la notte scorsa in ospedale a Brescia dopo l’aggressione a colpi di bottiglia in testa avvenuta domenica sera nel parco tra via Elba e via Creta.

Il giovane, residente a Desenzano, era stato colpito intorno alle 21.30 dopo una lite con un 27enne somalo, che i carabinieri ritengono l'aggressore. Si tratterebbe di due senza fissa dimora, con precedenti. Era stato trovato a terra da alcuni residenti che avevano lanciato l'allarme, portato al Civile con trauma cranico provocato, con ogni probabilità, da un violento colpo inferto una pietra, e ferite da taglio, ma non ce l'ha fatta.

Gli inquirenti sono arrivati all'uomo visionando le telecamere

I carabinieri questa mattina hanno fermato con l'accusa di omicidio volontario il 27enne , che però nega ogni addebito. Si è limitato a dire che conosceva la vittima ma di non essere stato lui a colpirla. Gli inquirenti sono arrivati all’uomo visionando le immagini delle telecamere installate nella zona. Sono stati disposti gli accertamenti per verificare se il sangue trovato sui vestiti del fermato sia del 25enne aggredito domenica sera e morto la notte scorsa in ospedale a Brescia. Mercoledì 15 marzo sarà eseguita l'autopsia disposta dal pubblico ministero Donato Greco.

Il trentenne fermato di recente vittima di un pestaggio

L'uomo fermato era stato qualche mese fa vittima di un pestaggio per il quale era stato denunciato un connazionale. Quest'ultimo, poco più che ventenne, una ventina di giorni fa è stato arrestato dalla Locale per aver violentato una ragazza italiana in uno stabile abbandonato di via Sardegna.