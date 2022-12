Natale con l’influenza: anche a Brescia è caccia alle medicine

Tra influenza e Covid per molti bresciani sarà un Natale senza tanti pranzi o cenoni: secondo stime regionali il trend dei casi in Lombardia sta segnalando un aumento del 15-20 per cento ogni sette giorni, con le ultime medie di circa duecentomila casi alla settimana. Ma il problema non è esclusivamente quantitativo: oltre alla diffusione dei virus si assiste anche ad una carenza di farmaci per curarli, in una situazione che è nazionale e che dura da alcuni mesi, senza escludere il Bresciano.

Ci sono alternative per i farmaci che mancano. Carenza di ibuprofene e antinfiammatori

Tuttavia «niente panico, ci sono alternative per i farmaci che mancano - garantisce la presidente di Federfarma Brescia Clara Mottinelli –; c’è carenza soprattutto di Ibuprofene e di antinfiammatori, mediamente se ordiniamo 20 scatole di farmaco ne arrivano 2, ma ci sono alternative: se non c’è il principio di marca c’è l’equivalente, il generico, che va benissimo. Una soluzione si trova sempre anche perché il farmacista è uno specialista del farmaco che può intervenire per dare soluzioni alterative».

L'appello: se non si è malati, non fare scorta

Insomma nessun allarme, sebbene la situazione vada avanti da mesi: «Sono iniziati a mancare gli sciroppi dei bambini e per questo si dava colpa alla guerra poiché si diceva che mancavano le boccette e gli imballaggi; poi hanno iniziato a mancare anche le compresse per gli adulti, ora arrivano un po’ tutti contingentati - prosegue Mottinelli –. Ed è importante passare il messaggio giusto e non spaventare i cittadini, affinché non mettano in atto comportamenti irrispettosi, come, per esempio, la corsa agli accaparramenti: se non si è malati non fare scorta, perché si potrebbero togliere invece a chi ne ha davvero bisogno. E non recarsi al pronto soccorso se proprio non serve: non bisogna intasare, state tranquilli, se non c’è un prodotto di una marca se ne trova uno di un’altra marca, i generici vanno benissimo e Tachipirina a Paracetamolo ci sono».

Farmacie attrezzate per l'autoproduzione

Non solo: Brescia si distingue, in positivo, da altre province perché ha sede proprio nella nostra città la Cooperativa Esercenti Farmacia (Cef) che è la cooperativa di distribuzione più grande in Italia e quindi «magari ci arrivano prima i farmaci, anche se sempre contingentati» rassicura la presidente di Federfarma che ricorda: «Inoltre le nostre farmacie, per lo meno quelle più grandi e strutturate, hanno la possibilità di ordinare le materie prime e produrre i farmaci da sé, come è successo durante il Covid, quando mancavano i disinfettanti e allora le farmacie li hanno autoprodotti; almeno la metà delle farmacie del territorio è in grado di farlo».

Forte domanda, ma anche problemi di approvvigionamento

Resta però la domanda di fondo: perché i medicinali scarseggiano? Come è possibile che le multinazionali farmaceutiche non avessero previsto l’andamento e, vista la loro potenza dimostrata anche nel momento della produzione del vaccino anti Covid, non si sono attrezzate? Domande senza risposte esatte, anche perché, sottolinea Mottinelli, «non c’è una spiegazione univoca, ci sono vari fattori concomitanti e concatenati: sono aumentati molto consumi di Ibuprofene, usato come antinfiammatorio in pandemia e quindi è andato in scarsità.

Ma oltre alla forte domanda ci sono problemi di approvvigionamento e di imballaggio, insomma una serie di elementi che ci mette in una situazione di disagio enon so quando potremo uscirne. Come Federfarma nazionale stiamo interloquendo con Aifa e stiamo cercando di capire come affrontare la situazione». L’Agenzia del farmaco periodicamente su www.aifa.gov.it/farmaci-carenti pubblica la lista dei medicinali che scarseggiano; l’ultimo report risale al 15 dicembre e, oltre all’elenco dei farmaci temporaneamente carenti, c’è anche quella di quelli più critici per cui Aifa rilascia l’autorizzazione all’importazione dall’estero che ad oggi sono oltre 300. •.