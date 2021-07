Negozi storici, nuovi applausi

Sono 117 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia: a loro l’applauso per un lavoro che prosegue da anni e che è proseguito anche nei tempi duri della pandemia arrivando fino ad oggi, quando si è svolta la cerimonia di premiazione. Le 117 nuove attività storiche si vanno ad aggiungere alle 2.118 imprese che già sono iscritte all'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. Per quello che riguarda la provincia di Brescia, sono 16 le ultime entrate in elenco, di 11 paesi della provincia (non c’è la città): Rovato esercita nel frangente la parte del leone con quattro attività. In Regione, negozi e locali storici sono riconosciuti dal 2004, perché «essi rappresentano un vero patrimonio sia economico, sia di tradizioni socio culturali del territorio lombardo - recita una nota del Pirellone - Sono, infatti, testimonianze ed espressioni vive dell'identità storica e urbanistica di una città come di un piccolo centro». (...)

