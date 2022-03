Nella Giornata del ricordo: «Il Covid ha mostrato una comunità unita»

Due anni sono passati dal giorno in cui i mezzi dell’esercito trasportavano le bare per le strade di Bergamo; ma Brescia non era da meno, con il triste primato del numero di ricoverati da Covid in Europa. Lo ha ricordato ieri il sindaco Emilio Del Bono durante la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus davanti alla chiesa di San Michele al Vantiniano, deputata a ospitare, nel 2020, i defunti a cui i parenti non potevano nemmeno dare l’ultimo saluto. Una cerimonia toccante, condivisa con le autorità civili, militari e religiose, in particolare rappresentanti delle professioni sanitarie. Brescia ha ricordato gli 855 morti registrati in città, e i 4.720 in tutta la provincia: numeri che, come ha fatto notare Del Bono, sono certamente sottostimati visto che nei primi mesi di pandemia si moriva senza nemmeno riuscire a fare un tampone per verificare se la causa. Ma il freddo automatismo dei conteggi non è ciò su cui deve ricadere la memoria: «Dobbiamo ricordare tutti coloro che sono stati strappati alla famiglia, ma anche alla nostra comunità, dimensione che abbiamo imparato ad apprezzare ancor di più dopo questa tragedia. Sono fiero della compostezza che ha dimostrato Brescia, del rispetto delle regole e del dolore condiviso, mai offuscati dalle poche chiassose minoranze negazioniste».

La scienza ieri è stata omaggiata attraverso la rappresentanza di dottori, infermieri e tecnici di radiologia: «Abbiamo perso tanti pazienti, ma anche tanti colleghi – ha ricordato Bruno Platto, segretario dell'Ordine dei Medici -. Ma non ci possiamo fermare davanti al pianto, dobbiamo colmarlo di senso nella rinnovata certezza che il nostro sistema sanitario è un valore da preservare e migliorare sempre». Ne è convinto anche il collega Guglielmo Guerriero dell’Ordine degli Infermieri: «Il Covid ci ha fatto capire il bisogno di evolverci e di rendere il servizio sanitario ancora più di prossimità, vicino alla gente. La forza della vicinanza l’abbiamo percepita in ogni momento, prima nei reparti e poi nei centri vaccinali, dove finalmente si respirava la speranza e dove tutto ha funzionato per l’apporto che ognuno ha dato». «Non dimenticatevi di noi – ha concluso il presidente dell’Ordine dei tecnici di radiologia Luigi Peroni -, il Covid non è sparito e stiamo tutti facendo ancora sforzi». Il peggio è alle spalle, ma è da come si esce dai momenti difficili che fa la differenza: «Ha vinto la scienza contro le fake e la negazione a tutti i costi. Ha vinto la spiritualità di tutte le confessioni che insieme hanno pregato all'unisono. E ha vinto l’umanità di un popolo che si è fatto in quattro per aiutare chi aveva bisogno di cibo, medicine, bombole di ossigeno nel silenzio delle strade svuotata». Proprio il silenzio è l’elemento su cui si è soffermato il vescovo Pierantonio Tremolada prima di impartire la benedizione: «Inizialmente abbiamo vissuto il silenzio vuoto del dolore e dell’impotenza, ma siamo riusciti a trasformarlo in un silenzio che al suo interno ha un’energia. È il silenzio che trasmette qualcosa di più». La commemorazione si è conclusa in serata all’auditorium San Barnaba con l’esibizione dell’orchestra Bazzini Consort.•.