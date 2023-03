L'appello per il monumento dedicato a Niccolò Tartaglia: «In condizioni pietose, è ora d'intervenire»

Chiede aiuto il monumento dedicato a Niccolò Tartaglia in piazzetta di santa Maria Calchera, di fronte al liceo Gambara, in pieno centro storico; o, meglio, chiede aiuto in sua vece l’associazione Caliniani che si rivolge al Comune e in particolare alle vicesindaco e assessora alla cultura Laura Castelletti, affinchè intervenga per metterlo a posto. «Nel 2014 come associazione abbiamo preso l’iniziativa per sistemarlo, pulendolo e soprattutto aggiustando la mano che era mozzata e rimettendo il compasso che lo lega alle fattezze di Euclide, raffigurato cosi anche nella Scuola di Atene di Raffaello– spiega l’associazione – Tempo qualche mese, di nuovo fu vandalizzato e oggi versa in condizioni pietose, indegne della Capitale della cultura».

Questo monumento è uno dei 3 finanziati dall'Ateneo di Brescia, insieme a quello dedicato a Zanardelli e al Moretto. «E’ il primo monumento della nostra città che rappresenta un uomo di scienza – precisa l’associazione – Inoltre è sulla via che porta i turisti ai nostri musei ed è sempre stato caro al fu sindaco Bruno Boni». L'intenzione della municipalità di allora era inizialmente quella di inaugurare il monumento nel 1912, centenario del sacco di Brescia nel quale lo stesso Tartaglia fu coinvolto; ma l’iniziativa fu compiuta nel 1918. Ora c’è bisogno di un intervento per il quale l’associazione Caliniani ha preso contatti con l’Ateneo «per far partire una raccolta fondi – concludono i soci – Non dobbiamo arrenderci ai vandali né rinunciare alla cura delle opere d’arte, in particolare quelle dedicate a figure storiche da non lasciar cadere nell’oblio».• Ir.Pa.