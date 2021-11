No Vax, no Green Pass: perquisizioni anche a Brescia

Nelle prime ore di questa mattina, agenti della Polizia di Stato di Firenze, coordinati dalla Procura della Repubblica toscana, hanno eseguito 5 perquisizioni nelle province di Firenze, Pisa, Brescia, Como e Viterbo, a carico di altrettante persone attive in rete e ricollegabili al movimento «V_V» (Voce di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani). Le indagini avviate dalla Digos della Questura di Firenze, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, nell'ambito delle mobilitazioni Na Vax e no Green Pass,hanno permesso di individuare un gruppo consistente, formato da quasi 20 mila persone, attivo su alcune delle principali piattaforme social, attraverso numerose pagine, gruppi, canali e chat (oltre 50).