«Non si accusi il movimento: il nostro mondo è sano e pulito»

Sono notizie che lasciano il segno quelle che oscurano e mortificano l’eccellente lavoro svolto da tanti educatori seri dislocati sul territorio bresciano: «Le arti marziali appartengono ad un mondo sano e pulito – dichiara Roberto Armanelli Presidente Provinciale della Fijlkam Federazione Judo Lotta Karate e Arti Marziali -. Mi dissocio completamente da questi aberranti atti di violenza ed abuso, lo faccio come rappresentante del comitato provinciale che presiedo da 37 anni, come uomo, come praticante da oltre 50 anni ed educatore nel mondo delle arti marziali. Sono inoltre convinto di portare il pensiero di tutti i maestri della mia federazione e di tutte le federazioni riconosciute che so condividono i nostri stessi valori».

Basta perciò l’atto di un folle per oscurare le arti marziali bresciane, un’immagine fatta di educazione, rispetto, disciplina, formazione e sani principi che purtroppo rischia di essere messo in croce: «Non oso immaginare cosa possano pensare i genitori che mandano i bambini in palestra dopo una notizia simile – dice ancora Armanelli -. Il nostro è un movimento grande e sano ed al di là dell’ambiente, come uomini, disdegniamo questi atti violenti, abusi che ci fanno cadere le braccia e ci lasciano profondamente amareggiati, sono cose che fanno male, a maggior ragione conoscendo le persone che compongono il nostro mondo».

Estremamente delusa la voce di Roberto Armanelli che dal 1987 ha reso la Fijlkam la sua casa ed è in grandissima armonia ed amicizia con tutte le persone che appartengono ad altre federazioni di arti marziali: «Toccarmi le arti marziali è come toccare la mia famiglia – prosegue Armanelli – non facciamo di tutta l’erba un fascio, non rendiamo le azioni di una persona del genere l’immagine delle arti marziali». Chi pratica un arte marziale ha come priorità un forte senso di appartenenza legato al rispetto, all’educazione ed a valori sani: «È l’uomo da condannare non la disciplina sportiva praticata – prosegue Armanelli -. Per noi il rispetto, la disciplina e l’educazione sono le basi fondamentali dell’insegnamento e il nostro modo di essere educatori». Il mondo delle arti marziali porta avanti la formazione, specialmente dei bambini, e soprattutto il rispetto per tutti: si comincia e si finisce la pratica proprio con il saluto perché il rispetto è alla base di tutte le arti marziali. Anche la scelta della divisa è educativa: «Un kimono bianco legato con una fascia per praticare a piedi scalzi – spiega Armanelli - cosa c’è di più umile di questo?». Impossibile perciò associare la figura di Salvatore Cafiero alle arti marziali non solo bresciane, ma internazionali: «Se le accuse verranno confermate non potremmo che pensare ai fatti gravissimi accaduti – chiude Armanelli -. Certe cose sono fuori della portata di una mente che fa parte del mio mondo». Tutto appeso alle indagini e alla giustizia che dovrà giudicare quanto accaduto tra le mura della palestra.