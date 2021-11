Notte di terrore: sventra la porta e accoltella 16enne

Quando Halloween, con il suo carico di paura e di terrore, diventa realtà. L’altra notte, in via Veneto a Ospitaletto non c’è stato nessun «dolcetto o scherzetto». Quello che ancora nel pomeriggio di ieri era ben visibile, era il sangue perso da un sedicenne ferito da una coltellata. Macchie lungo le scale e sui pianerottoli, fino al quarto piano della palazzina, all’appartamento in cui è successo qualcosa a cui non si riesce a dare un senso. Da una parte, una famiglia pachistana: marito, moglie incinta, tre figli di cui uno di un anno. Dall’altra un senegalese che improvvisamente si è scagliato con tutta la rabbia che aveva in corpo contro di loro. È avvenuto in piena notte, ma ieri pomeriggio parlavano ancora gli sguardi di chi non aveva smesso di temere, di chi non riusciva a liberarsi del terrore. E a dare una risposta a quella violenza improvvisa. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola