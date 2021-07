Nubifragio sul Garda, decine di interventi per i vigili del fuoco

Un forte nubifragio ha colpito verso le 14 la zona dell'alto lago di Garda fino al territorio di Castiglione delle Stiviere. Numerose le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia che sta gestendo attualmente circa 50 interventi di soccorso tecnico urgente per infiltrazioni d'acqua, tetti scoperchiati, alberi pericolanti.

In connessione con l’allerta arancione per temporali emanata per oggi, martedì 13 luglio, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia segnala la possibilità di venti forti (raffiche di velocità tra i 35 e i 50 km/h) soprattutto sul nodo idraulico di Milano.