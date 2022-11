Numeri in salita al Civile Ricoveri oltre quota 100

Il report sui contagi della Regione Lombardia e di Ats Brescia, come ormai risaputo, è diventato settimanale; è invece rimasto settimanale il bollettino dell’ospedale civile, baluardo contro l’epidemia dal febbraio 2020. Sono passati ormai quasi tre anni dal primo caso di Covid nel Bresciano: da allora è cambiato tutto, ma la struttura di Mompiano è rimasto il baluardo che è sempre stato nella lotta al virus. Così vedere in una settimana passare i ricoveri da 80 a 101 potrebbe anche accendere una spia di allarme; peraltro va anche detto che gli isolamenti in Ats Brescia in sette giorni sono passati da 4.744 a 6.171 e i tamponi continuano ad essere migliaia ogni giorno (ieri 4.471, 6.6.47 nella giornata di martedì).

Come dice il direttore di Ats Brescia, Claudio Sileo, in un'intervista a Bresciaoggi, anche se il virus fa meno paura occorre sempre avere massima attenzione. Tutte le restrizioni adesso non ci sono più, e quindi giocoforza il virus ha una diffusione più ampia; il grado di mortalità in ogni caso non pare essere in salita, e dunque questo è senz’altro un indicatore importante e che può dare fiducia. A livello regionale invece sono 25 i ricoverati in terapia intensiva, a fronte dei 24 di una settimana fa.

I ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus sono in crescita a 1.194 (+173) a fronte dei 1.021 di sette giorni prima. I morti sono 156 per un totale dall’inizio della pandemia di 43.509. L’incremento dei positivi per provincia tra la giornata di ieri rispetto a quella precedente sono a Milano 2.332 di cui 1.797 in città; a Bergamo 544; a Brescia 1.014; a Como 412; a Cremona 345; a Lecco 235; a Lodi 204; a Mantova 387; a Monza e Brianza 718; a Pavia 437; a Sondrio 68 e a Varese 601.