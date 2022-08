Nuova tessera sanitaria senza microchip? Non buttate quella scaduta >>> Vi spieghiamo cosa fare

La Carta nazionale dei servizi che l'Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni, in alcuni casi può essere incompleta. Il problema è la carenza di materiali semiconduttori a causa della guerra in Ucraina Varranno le vecchie «card», ma per certi servizi bisognerà estendere la durata al 2023

Prima di gettare nella spazzatura la tessera sanitaria scaduta, meglio pensarci due volte. Perché la nuova Carta nazionale dei servizi che l'Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni ai cittadini non è completa. Manca il microchip che permette la gestione delle pratiche di identificazione e autentificazione online e la firma elettronica, dei servizi offerti sui portali istituzionali in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy, e la consultazione dei documenti disponibili sui canali della Pubblica amministrazione in modo veloce e sicuro. Per continuare a sfruttare questa opportunità multitasking, bisognerà dunque continuare ad utilizzare la vecchia tessera, almeno fino al 31 dicembre 2023, anche se riporta una data di validità già scaduta. La «novità» - come spiega il ministero dell'Economia e delle Finanze - è dovuta «alla carenza di materiali semiconduttori per la produzione dei microchip, dovuta alla grave crisi internazionale». Russia e Ucraina, da sei mesi al centro di un conflitto, sono infatti due territori ricchi di palladio e neon, componenti fondamentali per le industrie che lavorano nell’ambito dei semiconduttori utilizzati anche per i chip magnetici. A questo si è aggiunto l’embargo di forniture di materie prime della Cina ai danni di Taiwan, leader nell’assemblamento dei microchip. Così, dal primo giugno, è stata autorizzata l'emissione del documento in una versione semplificata, emessa direttamente dal ministero.

Declassata da Carta regionale dei servizi (la dicitura infatti non appare più), la nuova tessera sanitaria senza microchip continua a valere come codice fiscale e certificazione dei propri dati primari, come iscrizione al servizio sanitario nazionale (ritiro farmaci, visite mediche, prenotazione esami), oltre che di Tessera europea di assistenza malattia (Team), in modo da poter essere assistiti nel corso di un temporaneo soggiorno in tutti i Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nei Paesi dello Spazio economico europeo (See) Norvegia, Islanda e Lichtenstein. Ma, come detto, non ha più la funzionalità completa della Carta nazionale dei servizi. Problema risolto? Niente affatto. Oltre a dover conservare la vecchia Cns, bisognerà ricordarsi, prima della naturale scadenza della tessera, di estendere fino a fine 2023 la durata del certificato di autenticazione, attraverso un software che verrà pubblicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.sistemats.it). Per estendere la validità della precedente tessera è fondamentale essere in possesso del codice Pin. Non è chiaro chi sia l'autore di questo machiavellico sistema. Tra i circa 300 mila bresciani coinvolti al momento nel rinnovo della tessera sanitaria, c’è chi lamenta la mancanza di informazione e di trasparenza.

Nella lettera spedita dall'Agenzia delle Entrate, infatti, c'è un semplice riferimento all'invio «della nuova tessera sanitaria che sostituisce quella scaduta», senza spiegare che manca il microchip e, soprattutto, senza «consigliare» il cittadino di non buttare il documento vecchio. Ma c'è anche chi pone un altro quesito: se le vecchie tessere sanitarie, attraverso la complicata procedura per essere completamente «funzionali», avranno una durata fino al 31 dicembre 2023, era proprio necessario stamparne di nuove, e per giunta incomplete? Non si poteva semplicemente prorogare automaticamente tutte le tessere già distribuite, con un risparmio di soldi pubblici? Non è finita. Sulle nuove tessere sanitarie è sparito anche il logo della Regione Lombardia. Forse, oltre ai componenti necessari per realizzare i microchip, era finito anche il toner. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA