Nerio Fischione, sottosegretario Ostellari: «Struttura che va chiusa»

L’approccio è in qualche modo rivoluzionario rispetto al passato. Partire non tanto dai fondi, che comunque rimangono imprescindibili, quanto piuttosto da un’idea. In cui hanno un ruolo importante gli imprenditori. Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla giustizia con delega al trattamento dei detenuti, è stato ieri a Brescia e ha visitato la casa di reclusione di Verziano e la casa circondariale Nerio Fischione. Ha chiarito quale sarà il modo per arrivare alla realizzazione del nuovo istituto di pena di cui come ieri gli è stato fatto presente, a Brescia si parla da almeno 30 anni. Prima però non si è tirato indietro nel definire il Nerio Fischione: «Struttura assolutamente deficitaria. Però devo fare un plauso a chi qui dentro lavora, le donne gli uomini della polizia penitenziaria, tutta la struttura del personale e il direttore che con capacità ha saputo creare una rete importante. Perché nonostante le difficoltà di una struttura che va chiusa, qui comunque riescono a far fronte a un trattamento che è buono nonostante i problemi oggettivi».

Gli obiettivi futuri

Quindi, per il futuro: «Ampio spazio a quello che è il progetto di realizzazione del nuovo carcere nell'altra struttura, nella reclusione, a fianco di quella esistente». Ma «per il nuovo carcere, prima di parlare di fondi bisogna parlare di idea di carcere. Noi abbiamo un idea che è diversa da quella del passato. Oggi noi vogliamo una struttura carceraria nazionale capace di risolvere questo problema e quindi dare la possibilità di un vero trattamento attraverso il lavoro all'interno del carcere, coinvolgendo ovviamente il terzo settore, ma soprattutto anche le imprese che ovviamente hanno bisogno di spazi adeguati altrimenti non riescono a far fronte a questo disegno. Nel progetto nazionale c'è bisogno di un finanziamento importante. Sotto questo profilo siamo già partiti come governo per nuove assunzioni per un importante stanziamento anche sulla formazione del personale e poi sul lato del trattamento. Ci vuole una progettualità, consapevoli che non faremo questo nel giro di pochi mesi».

Sul coinvolgimento degli imprenditori ha quindi aggiunto: «Magari cerchiamo di fare una valutazione anche sui regolamenti interni al carcere per facilitare l'entrata, l'attrattività rispetto alle imprese: questo porta un duplice vantaggio. Uno diretto al singolo l'altro alla comunità». All’incontro sul nuovo carcere c’erano anche Antonio Fellone componente dello staff del sottosegretario, una rappresentanza del comune di Brescia tra cui Laura Castelletti, il provveditore della regione Lombardia, il direttore dei due istituti e il prefetto. «La situazione di Canton Mombello -ha dichiarato Fabio Rolfi in una nota - non è più sostenibile. Abbiamo perso 10 anni in chiacchiere senza realizzare alcunché: anzi abbiamo perso pure la disponibilità delle aree a causa delle politiche urbanistiche del Pd. La nostra idea è realizzare il nuovo carcere, un ampliamento a Verziano».