Nuovo picco di contagi: 535 in 24 ore

La curva del contagio nel Bresciano sale ancora. Sono ben 535 i nuovi positivi registrati in provincia nelle ultime 24 ore in deciso rialzo rispetto al giorno precedente (erano 385). Aumentano nel territorio di Ats Brescia gli isolamenti domiciliari (da 5.014 a 5.165) e si registrano altre due vittime del Covid: due donne, una di 82 anni di San Gervasio e una di 89 anni di Palazzolo sull’Oglio. La pandemia continua a mordere e la tendenza è in aumento: in tutto il mese di novembre sono stati registrati 4.602 casi nel nostro territorio, mentre nei primi 15 giorni di dicembre la conta è già di 5.161 casi. Complessivamente, in Lombardia resta comunque sotto controllo la situazione ospedaliera. «Per il momento mi sembra che non ci sia necessità di ulteriori posti letto nelle terapie intensive, comunque la percentuale di occupazione è ancora abbastanza contenuta», ha commentato il governatore Attilio Fontana. Ieri sono stati registrati nella regione 4. (...)

