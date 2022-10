Omar Pedrini fuori dall’ospedale: «Pit stop concluso»

Il sollievo, l’entusiasmo. Omar Pedrini è pronto a tornare in pista dopo aver superato l’ultimo delicato intervento e lo annuncia con gioia attraverso i suoi social network (costantemente aggiornati anche in questo periodo non facile). Finalmente libero di lasciare l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove si era dovuto ricoverare sospendendo i live, nel momento dei saluti lo Zio Rock ha ringraziato l’equipe medica che lo ha assistito, naturalmente la moglie, i suoi cari e il suo pubblico per tutti i pensieri e tutte le preghiere che gli hanno rivolto durante la degenza.

«Sono fuori dai box, il pit stop è concluso - annuncia Omar -. La mia carrozzeria e la vecchia pellaccia da guerriero hanno tenuto botta ancora una volta, per superare la quarta operazione in poco più di un anno. Grazie alla scienza, alla sanità italiana e col benestare di Dio. Grazie alle persone che mi hanno assistito in questi 20 giorni. Grazie ai medici e agli infermieri, a strumentisti e personale sanitario, gente alla quale dovremmo essere tutti grati per il loro nobile lavoro. Grazie a voi tutti, amici, anche sconosciuti per non aver mancato di mandare le giuste vibrazioni, la buona energia.

Grazie per le loro preghiere ai miei preti-coraggio come il mio caro don Bruno Bignami da Roma, a don Giuliano Zatterini da Rovigo, al caro, carissimo don Davide Milani. A quelli che lo hanno fatto in silenzio e non posso citare ma che sono stati altrettanto importanti. A Matteo ed ai miei amici rocker Davide e Domenico (due di quelli che stanno sulle dita di una mano) che non hanno fatto mai mancare supporto. Ai monaci del centro culturale Tibetano di Pomaia (Monastero Buddhista - Sangha Onlus) per i loro “mantra”. Grazie alla musica ed ai buoni libri che non mi hanno fatto sentire solo».

E a proposito di musica: «Avrò bisogno di due-tre mesi di convalescenza, quindi per le serate o i concerti ci diamo appuntamento al 2023, dedicherò questi mesi a cesellare il nuovo disco e confido ancora per gennaio di metterlo alla luce. Intanto potremo vederci nelle presentazioni del nuovo libro (La locanda dello Zio Rock Vol. 1), come succederà a Chiari il 12 novembre alla Rassegna della Microeditoria».