Medici: «Riforma vera solo con assunzioni»

•• Era inevitabile che la riforma della sanità lombarda riaprisse ferite non rimarginate. E da un certo punto di vista le posizioni di partenza e i giudizi di chi l’ha varata e di chi l’ha giudicata insufficiente sono distanti, come è emerso durante il forum organizzato dall’Ordine dei Medici di Brescia. Ma il confronto schietto tra i consiglieri regionali della Commissione Sanità Viviana Beccalossi, Claudia Carzeri, Francesco Paolo Ghiroldi, Gianantonio Girelli e Simona Tironi - e tra loro e i consiglieri dell’ordine di via Lamarmora - fornisce una dimostrazione esemplare di quanto la dialettica politica sia essenziale alla costruzione dei processi di riforma. E di quanto non si possa prescindere da domande, critiche e suggerimenti di professionisti e settori sulla cui organizzazione si legifera.

L’Ordine dei Medici guidato da Ottavio Di Stefano ha organizzato l’incontro in modo da spingere i referenti politici a rispondere a domande specifiche dei consiglieri Luisa Antonini, Giovanni Gozio, Renzo Rozzini e Germano Bettoncelli, medico di base: «Sappiamo che il territorio verrà diviso in “distretti”, che la riorganizzazione prevederà case della comunità e ospedali della comunità» rileva Antonini. Ma occorre «sapere nel dettaglio come funzioneranno queste realtà» dal nome nuovo, «come saranno coinvolti i medici», con che compensi. Sia per chi già fa parte dell’ossatura, sia per i medici e gli infermieri che sarebbero necessari a rendere efficace la «lettera» del testo.

Simona Tironi vicepresidente della Commissione Sanità (Forza Italia) spiega quella che definisce la «revisione» del sistema: «Le due realtà, le case e gli ospedali della comunità, sorgeranno nei luoghi che sono già di proprietà delle Asst o in luoghi messi a disposizione dai Comuni. Perché il Pnrr consente di investire su strutture del patrimonio pubblico». Ecco perché nell’elenco bresciano non è previsto il Richiedei di Gussago, che è «comunque un polmone essenziale a far respirare il territorio e di cui non ci dimenticheremo». La legge 23 che è stata cambiata, dunque, dove non «marciava»? «Era perfetta, ma ci vuole la benzina. Ora il Pnrr l’ha messa per realizzare anche Presst e Pot che erano già previsti ma rimasti lettera morta» ammette Tironi.

Su questo punto il consigliere di opposizione Girelli (Pd), unico tra i presenti ad aver votato contro il testo di riforma, ha sottolineato che fu proprio per rimediare alla scomparsa della medicina del territorio che le minoranze introdussero i Presst e i Pot negli emendamenti. La partita è aperta sul fronte del personale. Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) fa sapere che la settimana scorsa c’è stato «un confronto con il Governo Draghi, dalle cui mosse dipende l’assunzione dei medici di base, pediatri, psicologi e di tutte le figure che andranno inserite in case e ospedali della comunità». La sfida è «rimediare ai tempi eccessivi per arrivare a una visita che spingono i cittadini a curarsi al Pronto Soccorso» rimarca Beccalossi.

Garantire che questi «contenitori siano popolati da specialisti e non rimangano scatole vuote» è l’obiettivo di cui parla anche Carzeri (FI): «L’individuazione dei distretti fu molto importante già a partire dal 1978. Le Asst faranno riferimento ai distretti: oggi abbiamo le risorse per poterli strutturare» assicura. La lettura di Girelli è diversa, e rispetto alla riforma parla di «compitino» che doveva essere svolto per forza: una scelta ormai obbligata. Già la riforma Maroni era un «tentativo di correggere le carenze della legge Formigoni. Ma il rapporto non corretto pubblico-privato si è manifestato in tutta la sua debolezza. “Vengono in Lombardia nei nostri ospedali perché eccellenza nel mondo” si diceva, dimenticando le liste d’attesa infinite».

La preoccupazione è alta: «I distretti funzionavano: sono stati distrutti. Ora non basta scrivere il numero degli abitanti cui si riferiscono. Bisognerà sedersi con i medici “di famiglia” e costruire un rapporto virtuoso con gli specialisti dell’ospedale. No a mondi frammentati». Altrimenti è solo un azzardo, secondo Girelli, che invita a ricordarsi di un trend pre-pandemia: «I fondi regionali 2017-2019 passarono da 255 milioni a 77 milioni. Va bene lamentarsi di Roma ma vorrei cominciare a lamentarmi anche di Milano».

Non è solo un fatto di entità delle risorse: anche di gestione delle informazioni. I cittadini dovranno avere chiaro dove andare, quali sono le possibilità, come vengono gestiti e uniformati i dati: i medici intervenuti lo rimarcano con vigore. Per Ghiroldi (Lega) certi tempi lunghi derivano anche da duplicazioni di prenotazioni, nel 20% dei casi: «Ecco perché un’agenda unica sarebbe utile a semplificare. Le “centrali periferiche territoriali” saranno fisiche ma anche telematiche».

Alcuni di questi obiettivi prefissati da tempo secondo Beccalossi non sono stati raggiunti anche perché non pochi medici si sono chiamati fuori dalla realizzazione del programma. «Rivendico politicamente il fatto di aver messo sullo stesso piano pubblico e privato» dice della vecchia riforma: valutazione opposta a quella del consigliere Pd. «Ma concordo con Girelli sul fatto che il problema, oggi, riguarda le liste d’attesa». E riguarderà anche il modo in cui i cambiamenti verranno tradotti in realtà, «per non ripetere il caso Siss, con milionate spese per nulla e la carta sanitaria usata solo per fornire il codice fiscale e non per gli usi sanitari immaginati all’inizio» rilancia Girelli.

Partita non indifferente: la formazione. «Bisognerà rivedere il sistema Ecm - per Tironi -, perché sia possibile un vero aggiornamento e non una “patente a punti”». Obiettivi di salute dei cittadini come motore primo, insiste il medico di base Bettoncelli: «Speravamo partiste da quelli e non da aspetti di suddivisione amministrativa». Insomma c’è chi pensa si sia partiti dalla forma e chi ritiene che le infrastrutture siano imprescindibili: il futuro e il Pnrr aiuteranno a capire. •.