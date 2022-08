Ostacoli alla 194: Ferragni «sull’onda» di Bresciaoggi

Per portare il diritto all’aborto all’interno della campagna elettorale ci è voluta Chiara Ferragni, con i suoi 28 milioni di follower. Non bastavano le annose denunce delle donne, dei movimenti femministi, di molti medici e non solo per ricordare che in Italia, nonostante sia un diritto sancito da una legge, l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in molti luoghi non è ancora possibile, anche a causa dell’elevato numero di obiezione di coscienza. Bresciaoggi ne ha scritto poche settimane fa e la panoramica locale emersa era ancor più seria di quella denunciata dalla nota influencer che si è occupata del caso Marche, regione guidata da Fratelli d’Italia accusata di non seguire le direttive del ministero della Salute, vietando di praticare l’aborto farmacologico nei consultori, oltre che di avere il 70% di ginecologi obiettori, più della media nazionale, che è del 64,6 per cento.

Ma in Lombardia, e nel Bresciano, la situazione è peggiore: i dati nazionali più aggiornati del ministero della Salute si riferiscono al 2020, mentre più recenti sono quelli di un'indagine sull'applicazione della legge 194 in Lombardia sviluppata dal Pd regionale e resa nota lo scorso aprile (su dati del 2021). Da questo studio emerge che nella nostra regione in 11 ospedali su 62 non si pratica l’Ivg e che in provincia di Brescia il tasso di obiezione è del 75,2%. Questo non significa che in provincia non si possa effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza, bensì che è un percorso molto complicato, che potrebbe invece essere semplificato. «La legge 194 rientra nei livelli essenziali di assistenza ma la sua applicazione, anche in Lombardia, è ancora piena di pregiudizi e mascheramenti ideologici. Anziché offrire un servizio alle donne che decidono liberamente, attraverso l’incontro con le strutture sanitarie, di interrompere la gravidanza, anziché facilitare l’accesso ai servizi, il tutto viene reso più complicato», valuta Donatella Albini, ginecologa e consigliere comunale con delega alla Salute.

Albini nota che «nel Bresciano le Asst in quanto aziende garantiscono l’Ivg, ma non in tutti i loro poli: l’Asst di Brescia, che include Montichiari e Gardone, lo assicura in città, in quella dalla Franciacorta è possibile solo a Chiari, mentre Asst Garda ha tutti e 3 i sui poli ospedalieri che praticano l’Ivg». Questo non vuol dire che non ci sono obiettori, bensì che nonostante le obiezioni il servizio essenziale di assistenza quale quello dell’Ivg è, in qualche modo, garantito. Per esempio all’ospedale Civile i medici ostetrici/ginecologi sono 48 di cui obiettori 31, mentre il personale non medico (ostetriche, assistenti sanitarie etc) è di 181 persone di cui obiettori 28. Ma in Lombardia il percorso di interruzione volontaria delle gravidanza non è reso più agevole anche perché la Regione «non ha applicato le linee di indirizzo del ministero della Salute dell’agosto 2020 sull’aborto farmacologico – continua Albini, che è anche candidata con Sinistra Italiana nel collegio elettorale bresciano - che non è permesso fuori dagli ospedali, come invece avviene in altre Regioni, dove può essere portato avanti anche in strutture ambulatoriali pubbliche idonee, o presso i consultori familiari. Questo inoltre alleggerirebbe i reparti e libererebbe le sale operatorie dall’occupazione per piccoli interventi».

Nonostante queste difficoltà i dati raccontano di un buon numero di donne che hanno scelto il percorso farmacologico: i numeri di Ats Brescia (basati sulle schede di dismissione ospedaliere di donne residenti nell’Ats di riferimento) dicono che nel 2021 sono avvenute 1.213 Ivg, di cui 481 farmacologiche con RU486 (39,7% sul totale delle Ivg). Da gennaio a maggio 2022 le Ivg sono 564 di cui 238 farmacologiche con RU486 (42,2% del totale). •.