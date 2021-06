Pandemia, la Vallecamonica è Covid free

Ventitrè nuovi casi, nessun decesso e la Vallecamonica che è arrivata a quota zero contagi e zero morti diventando, almeno per la giornata di ieri, la prima area Covid free da quando la Lombardia è passata in zona bianca. Dati che confermano come la pandemia stia rallentando su tutti i fronti ad iniziare dagli isolamenti domiciliari scesi a 517 con 93.443 guariti a cui si sommano gli 8.380 camuni. Dall’inizio del mese in provincia si sono contati 657 contagi: una media di poco inferiore ai 39 al giorno quando la media quotidiana di maggio era stata di 110, mostrando come la pandemia sia sempre di più in ritirata. Sul fronte dei ricoverati rimangono 37 i pazienti positivi ancora agli Spedali Civili, 21 sul Garda e 2 in Franciacorta a cui si sommano i 5 malati che sono ospitati dalla Poliambulanza. A fronte di 37.653 tamponi effettuati, sono invece 232 i nuovi positivi al Coronavirus registrati ieri in Lombardia, in calo rispetto a mercoledì quando erano 256 (su 34. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola