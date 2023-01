Panorami candidi nel Bresciano, sulle Dolomiti e a Livigno: una carrellata

In questo inverno davvero troppo caldo, rispetto alle temperature medie di stagione, le valli bresciane non hanno visto finora la neve agognata in molti angoli di solito imbiancati. Almeno alle medie altitudini. Ma tra ieri e oggi (lunedì 9 gennaio 2023), una befana imbiancata e ritardataria ha fatto scendere sulle montagne una bella coltre bianca.

Se Brescia e l’area pedemontana hanno accolto una cinquantina di millimetri di pioggia nella giornata di domenica, dai 1400 metri in su i fiocchi bianchi nelle ultime ore hanno reso magica l'atmosfera, dal Maniva al Gaver a Ponte di Legno. Godiamoci allora qualche bello scorcio bresciano anche se le feste "tradizionali" sono finite, sperando che nelle prossime settimane tutti gli appassionati di ciaspolate, fondo, discesa, slittate e passeggiate sulla neve possano rifarsi fiato e occhi nei panorami candidi della provincia.

La bellissima nevicata di ieri sera nel VIDEO della pagina ufficiale del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Diamo uno sguardo anche a tanti altri scenari delle ultime ore, sui vari siti dedicati alle vette dell'arco alpino, come Passione Neve & Montagna: qui la stupenda fotografia scattata da Carlo che ritrae l'incanto della nevicata a Madonna di Campiglio.

Dalla stessa cittadina trentina, che si trova tra le Dolomiti di Brenta, le Alpi dell'Adamello e della Presanella, ecco il video dei fiocchi girato da Felice.

Qui il video di Pasquale Silvestre che ha ripreso la nevicata a Livigno di ieri, in provincia di Sondrio: il paese più settentrionale della Lombardia.

Infine ecco lo scatto di Matilde a San Martino di Castrozza, nell'alta valle del Primiero in Trentino.

E ora torniamo in provincia di Brescia per "respirare" l'aria del Maniva.