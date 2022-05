Parlano le operatrici: «Rsa, ecco tutti i problemi più gravi»

Le righe che seguono sono una sorta di «microfono aperto». A parlare è un gruppo di operatrici di Residenze sanitarie assistenziali bresciane (Rsa) che raccontano del loro lavoro quotidiano, della fatica di svolgerlo bene, dello scadimento dell’assistenza. Uno «sfogo», quello a Bresciaoggi, che abbiamo scelto di raccontare in prima persona singolare, a testimonianza della sintonia tra le operatrici. E, per ovvie ragioni, in forma anonima. «Non credo che questi anziani meritino questo livello di assistenza. E neppure noi meritiamo di lavorare cosi. Ma non pensiate sia di questa o quella Rsa. È così in tutta la Lombardia. La cosa che mi angoscia è che non lo dice nessuno, sembra che a nessuno importi degli anziani, di noi. Sembra che vada tutto bene, ma non è così. Eppure prima o dopo tutti o quasi tutti passeremo di qui, anche i burocrati che gestiscono le Rsa guardando solo le cifre, i conti, passeranno di qui». Non va tutto bene. «Gli anziani sono ormai dei numeri. Ed è un fatto inevitabile, visti i tempi contingentati dell’assistenza. Ha presente la catena di montaggio? Ecco, questo sta diventando il lavoro di un operatore socio sanitario. Spersonalizzazione, disumanizzazione... sono parole che valgono due volte: per noi lavoratori e per gli ospiti. Come crede si possa assistere veramente un ospite se ne hai 10 da accudire ogni mattina? Lo svegli, lo lavi, lo asciughi, lo vesti cercando di farlo con tutta la cura, lo porti a fare colazione. Non hai che 10 minuti per ognuno. Eppure anche per loro, come per tutti, ogni risveglio è diverso, hai bisogno di parlare, le piaghe ti fanno male, ...arriverà mio figlio a trovarmi, porterà i nipoti. Non c’è tempo... Ad alcuni tremano le mani, ma col tuo aiuto riuscirebbero a mangiare da soli, anche a lavarsi da soli. E sarebbero gratificati dai miglioramenti, e questi miglioramenti ne favorirebbero altri. Ma come si fa? 10 minuti passano in fretta, e ci sono tutti gli altri da spogliare, lavare... Come si fa! Così la soluzione più rapida è anche quella senza alternative: li imbocchi tu, li lavi tu. Così fai prima. E buona notte alle gratificazioni, ai miglioramenti».

911 minuti per ospite all’anno. «Le Rsa questi minuti di assistenza non è che non li garantiscano, e garantiscono il rapporto tra infermieri, Oss, medici e ospite. Ma tutto è cambiato da quando stabilirono queste regole nel 1986. Oggi ci sono le Rsa, non più le Case di Riposo. Le Rsa sono un’altra cosa, vi trovi di tutto: gli anziani autosufficienti, ma anche gli alzheimer, gli psichiatrici, i lungo degenti, i fine vita. Ospiti problematici per i quali spesso non ci sono neppure le professionalità, ma che richiedono un “di più“ di attenzione. Ma se dedichi più tempo ad uno, non lo avrai per un altro».

Prendersi cura, sono solo parole. «A 2000 euro di retta mensile, gli ospiti meritano di più. Non le cose fatte in fretta, non l’effetto domino del chissenefrega. Già, perchè è a questo che porta lavorare con la dittatura dell’orologio. Che dopo un po’ anche tu dici: chissenefrega. È un semplice meccanismo di autoprotezione. E spesso è la collega che ci è già passata che te lo suggerisce: “che ti importa, tanto non cambia nulla“. Così, quasi senza volerlo, si forma di indifferenza. Che ti porti a casa. E non è bello. Ma questo non interessa a nessuno, dicevo». Rsa come business. «Quello che conta è far quadrare i conti, e farlo è facile: si risparmia sul personale. Non è un caso che le Rsa spuntino come funghi, è il business del futuro. La Regione per ogni paziente rimborsa molto più di quanto versa di retta l’ospite. Allora basta col sapone, meglio le salviette umide che costano meno. Ma ha presente lavare un anziano con la salvietta umida! E gestire un alzheimer? Lei mi dice giustamente: ci sono i nuclei alzheimer per questo. È vero, ma solo in qualche Rsa, nelle altre stanno in mezzo agli altri anziani. È che per un alzheimer il rimborso è molto più alto. I parenti che dicono? Si lamentano? Intanto noi non possiamo neppure rivolgergli la parola, ai parenti. È vietato. Sa, ...l’immagine dell’azienda. Poi gli fanno brillare gli occhi con i progetti informatici o cose del genere, magari immaginati da consulenti esterni pagati profumatamente. Progetti inseriti in piani aziendali concepiti da persone messe nei cda dalla politica, fanno i commercialisti... o sono politici usciti dal giro che conta. Chi davvero lavora con gli anziani non ha voce in capitolo, è solo un costo, il primo dei costi, da tagliare».

Personale insufficiente. «Non si trova più chi vuol venire a lavorare in Rsa. Certe figure mancano completamente: gli psicologi, gli animatori. Sa chi si trova? Gli stranieri, quelli sì, meglio se hanno bisogno del permesso di soggiorno, sono più ricattabili. E servono da arma di ricatto verso di noi. Ti lamenti? Segnali problematiche? Se non ti va bene, quella è la porta. Adesso anche a livello contrattuale è molto peggio. Il nostro è un lavoro logorante, gestire un anziano a 50 anni, dopo anni che lo fai, significa fare i conti con dolori alla schiena e agli arti. E con 1200 euro al mese come paghi un fisioterapista che ti tenga in piedi? Non che il contratto nazionale fosse fantastico, le nuove assunzioni però sono a condizioni peggiori: con il contratto Uneba lo stipendio è inferiore di 200 euro, e le ferie ridotte. E ti possono togliere sei riposi al mese. Ne abbiamo 10 in tutto. Oggi in Rsa convivono dipendenti con contratti diversi, e per chi lo ha peggiore scatta il chissenefrega ancora più facile. Perchè devo lavorare quanto quello lì che guadagna più di me? Ma, vede, ad andarci di mezzo sono sempre gli ospiti». Il Covid. «In quel periodo abbiamo praticamente vissuto in Rsa. Abbiamo dato una disponibilità completa. Grandi elogi, grandi promesse. Poi quando l’emergenza è passata si sono dimenticati tutto. Ci hanno dato 150 euro, loro che mentre eravamo in prima linea facevano le call. Per settimane abbiamo lavorato senza mascherina, non ce n’erano. E se te la procuravi e la mettevi ti dicevano di toglierla perchè allarmavi gli ospiti e i parenti. Le dico una cosa: non è un caso se il Covid ha fatto un massacro nelle Rsa. Dopo comunque è stato quasi peggio: il Covid ha messo in rosso i conti, e allora: quale voce è meglio del personale per fare risparmi? In Rsa il gioco più facile è sempre quello di scaricare sul personale».

Mi piace il mio lavoro. «Io facevo tutt'altro. Un giorno questo tutt'altro mi ha portato in una Rsa, e mi sono detta: voglio lavorare qui. Ho fatto i corsi Asa e Oss. Ah! a proposito, a chi era già Asa hanno detto che doveva diventare Oss. Abbiamo fatto formazione a spese nostre, ma ci pagano sempre come Asa. Fatto salvo che alla Regione mostrano un organico Oss, così ottengono più risorse economiche. Ma, le dicevo, questo lavoro mi è sempre piaciuto, alla fine però me ne sono andata appena ho potuto. Guadagnavo solo 1200 euro al mese, ma mi piaceva. Una collega appena in età pensionabile ha approfittato di quota 100. Di pensione ne prende 900, ma non ce la faceva proprio più. E come lei molte di noi».