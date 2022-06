Patrocinio Pride negato, frase choc: "Prendetelo in quel posto..."

La Regione Lombardia non dà il patrocinio alla manifestazione in programma sabato a Milano (ma il Pirellone si colorerà di arcobaleno); e da Brescia arriva una reazione destinata a far discutere

La Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Pride in programma a Milano sabato (però il Pirellone sarà colorato di arcobaleno per la prima volta). E questo diniego ha portato reazioni anche a Brescia, dove la manifestazione è invece in programma sabato 9 luglio; in particolare, la notizia è stata rilanciata da un post delle "Sentinelle in piedi - Brescia" che è stato poi condiviso da Paolo Sabbadini, componente del direttivo cittadino della Lega in carica da poco più di un mese, dopo l'assemblea dello scorso 14 maggio. Sabbadini ha poi accompagnato il proprio post con un commento a dir poco fuori luogo: "Prendetelo in quel posto che tanto vi piace!". Una frase destinata a far discutere.