Per la Lega è un giorno storico «Ora più diritti in tutta Italia»

Se le opposizioni chiamano gli italiani alla «ribellione» contro l’autonomia di Calderoli, in casa Lega si parla di giorno storico. Ne è convinta l’onorevole Simona Bordonali che ora rilancia il percorso della riforma: «Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. L’autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta». Ancora più diretto il vicepresidente del Senato, ex ministro all’Agricoltura, Gianmarco Centinaio: «Inizia il percorso di riforma dello Stato, che avevamo promesso in campagna elettorale - ha spiegato Centinaio -. Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull’autonomia proposto dal ministro Calderoli, la maggioranza pone la prima pietra di quell’Italia federale che è da sempre tra gli obiettivi fondativi della Lega».

Il vicepresidente del Senato va pure oltre. «Finalmente diamo una prima risposta ai cittadini di Lombardia e Veneto, che con i referendum del 2017 ci avevano chiesto di poter gestire sul territorio alcuni importanti servizi - ha proseguito Centinaio -. Sappiamo che c’è ancora strada da fare, ma non siamo mai stati così vicini al raggiungimento di questo traguardo. Il testo approvato oggi contiene importanti garanzie per tutto il Paese, da Nord a Sud. Con la definizione dei Lep, infatti, tutti i cittadini potranno finalmente contare su standard di qualità minimi, che le Regioni o lo Stato dovranno garantire in settori importanti, come istruzione e trasporti. Altro che spaccare l’Italia, così potrà fare un passo avanti tutta insieme». Stessi toni usati da Fabrizio Cecchetti, deputato del Carroccio e coordinatore della Lega Lombarda.

«Finalmente ci siamo, il ddl sull'autonomia regionale differenziata ha avuto il via libera all'unanimità dal Consiglio dei ministri, rispettando la tempistica prefissata - ha specificato Cecchetti -. Siamo partiti, dopo anni di immobilismo imposto dai no dei Cinque Stelle e del PD». Sabato e domenica - ha annunciato Cecchetti - nei 500 gazebo e banchetti della Lega nelle piazze lombarde, il Carroccio spiegherà ai cittadini lombardi l'iter e i tempi di questa riforma attesa e i vantaggi che ne deriveranno. «Un'altra promessa mantenuta dalla Lega e dal centrodestra al governo: Lombardia preparati, ci siamo, l'autonomia sta arrivando», ha esultato il segretario lombardo del Carroccio. Tutto mentre il primo passo verso l’Italia federale è passato all’unanimità. •. Giu.S.