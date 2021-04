Il dg Welfare Pavesi: «Per la maxi campagna servono 3 milioni di dosi»

In Lombardia per mettere a regime la campagna di vaccinazione servono non meno di tre milioni di dosi al mese, in modo da raggiungere le 120-130 mila vaccinazioni al giorno. Sono questi i numeri dati ieri mattina dal dg Welfare regionale Giovanni Pavesi durante la seduta di commissione Sanità a Palazzo Pirelli. Attualmente, la Lombardia viaggia a circa 50 mila somministrazioni al giorno e per la vaccinazione massiva occorrerà triplicare gli sforzi. Tutto mentre gli over 80 vaccinati sono 580.000 su una platea di 630.000 cittadini coperti. Di questi, 616.000 hanno prenotato un appuntamento, mentre circa 60.000 sono stati vaccinati in Rsa. «Considerando una platea complessiva di 720.000 over 80, dovremmo dunque aver coperto tutti gli aderenti - ha affermato il dg -. Sono circa 40.000 i soggetti ultraottantenni rimasti fuori perché non intenzionati a vaccinarsi, perché impossibilitati a spostamenti, o perché non in grado di usare sistemi informatici». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola