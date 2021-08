Personale scolastico: negli istituti lombardi il 14% non è vaccinato

Ieri sono arrivati al generale Figliuolo, commissario all’emergenza, i dati divisi per regione sul personale scolastico vaccinato. Servirà per le prossime scelte, per i decreti e per la loro conversione in legge. Le prime indicazioni direbbero di un 12 per cento di mancanti a livello complessivo, ma i numeri sono molto differenti fra una regione e l’altra. In Lombardia, secondo quanto riferito dall’assessorato al Welfare della vice presidente Letizia Moratti, all’appello, senza nemmeno una dose, manca un 14 per cento: su una platea di 232 mila persone, l’86 ha ricevuto almeno un’iniezione, il 78 tutte due. Questa discrepanza, visti i tempi prioritari dell’immunizzazione, partita a marzo, potrebbe fare riferimento al pasticcio sulla seconda dose di Astra Zeneca che ha creato ritardi e scoraggiato qualcuno dal ripresentarsi. I docenti e Ata, residenti in Lombardia, completamente vaccinati sono 192. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola