«Pfizer, AZ, J&J sicuri Non c’è prova contraria»

La sicurezza che «se ci fosse stato qualche problema di grave entità sarebbe emerso dagli studi» e la convinzione che «dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone possibili nel minor tempo possibile». E poco importa, spiega l'immunologa Daniela Bosisio, docente di Patologia generale all'Università di Brescia, se sia Pfizer, Astrazeneca, J&J o Moderna, perché «si arriva alla vaccinazione con una scheda anamnestica che deve essere compilata nel modo più chiaro e completo possibile per consentire all'operatore di gestire il caso nel migliore dei modi: immaginare la possibilità di scegliersi il proprio vaccino non ha nessun senso. Bisogna solo affidarsi alla scienza». Le parole di Bosisio arrivano a pochi giorni all'apertura delle prenotazioni per gli Under 50 anche in Lombardia: da giovedì toccherà ai lombardi della fascia 40-49 anni, seguiti dai 30-39 enni (dal 27 maggio) e dai 29-16 enni, che potranno prenotarsi dal 2 giugno. (...)

