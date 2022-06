Piano asfaltature: la Loggia accelera per la «Capitale»

Tante asfaltature quest’estate per farne molte meno l’anno prossimo e lasciare in pace la Brescia Capitale della cultura. Il budget raddoppia fino a 6,4 milioni complessivi, a mettere insieme i 3,7 del Comune e i 2,7 di A2A e gestori telefonici: lavori sono divisi in quattro lotti per stringere i tempi e rifare entro ottobre/novembre 40 chilometri di strade (in totale sono 600) per una superficie di 265 mila metri quadrati, più una quota di marciapiedi. Molti vicoli e vie del centro storico, compresa via San Faustino, saranno rifatti da cima a fondo per dare spolvero alla città sotto i riflettori. E anche ad A2A la Loggia ha chiesto di modificare i suoi programmi di manutenzione straordinaria alle reti, lasciando all’anno prossimo solo l’indispensabile. A parte duemila piccoli interventi (inferiori a 20 metri lineari), la Life company dovrà ripristinare 51 strade oggetto di cantieri nei mesi scorsi, con una spesa di 2,3 milioni. Altre 43 strade, con scavi per lo più puntuali, sono in capo a gestori delle telecomunicazioni (Telecom e Fastweb) che se la caveranno con 400 mila euro. E anche a loro, in particolare ad A2A, la Loggia ha dato direttive per rispettare i tempi «Abbiamo chiesto in modo molto deciso di accelerare i lavori quest’anno continuando fino a novembre se il tempo lo permetterà», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti, che ieri ha presentato il programma insieme al responsabile del Settore strade Alessandro Baronchelli. Così lavori che verranno fatti in agosto e settembre, ricoperti con asfalto provvisorio in attesa di assestamento del terreno, non aspetteranno l’anno prossimo per il tappeto definitivo ma verranno risolti in autunno.

Soprattutto, A2A deve rinunciare al rifacimento della dorsale del teleriscaldamento in programma nel 2023 sull’intero viale Bornata: «Dovranno limitarsi solo ai tratti che riusciranno a concludere durante l’estate», dice Muchetti. Va da sé che sono fatte salve le eventuali emergenze, che richiedono un intervento immediato. Per salvare il più possibile il 2023 la Loggia ha stanziato maggiori risorse, passando da 1,8 a 3,4 milioni a cui vanno aggiunti 300 mila euro per i marciapiedi. Serviranno per intervenire su 147 strade, un po’ dappertutto, ma privilegiando quelle più importanti, e il centro. E siccome non si potrà saltare del tutto un anno, nel 2023 i cantieri dell’asfalto si vedranno solo dove daranno meno fastidio, nelle vie periferiche e dei villaggi. Di più, invece di limitarsi a tratti, stavolta diverse strade verranno riasfaltate completamente: sarà così in centro per i vicoli dell’Aria, dell’Arciprete, della Costanza, della Luna, del Moro, San Siro, Settentrionale, Solitario, della Speranza, delle Stelle, delle Nottole, per Tresanda del Sale e Salita della Memoria, per le vie Benedetto Croce, Crispi, Porcellaga, San Francesco d’Assisi, Verdi, per piazza Martiri di Belfiore. Ma anche fuori dal centro parecchie strade verranno riasfaltate per intero: le vie Bligny, Castelli, Col di Tenda, Emilia, Martino Franchi, Gioberti, Langer, Liguria, Menotti, Papa, Rebuffone, Rovigno, Tebaldini, Vespucci, del cavalcavia Kennedy. Insomma, è la città che si rimette a nuovo. Stante la scelta di privilegiare il centro e le grandi arterie, il criterio di selezione delle vie da ripristinare non cambia: «Le priorità vengono indicate dai tecnici, in particolare dagli agenti della Polizia locale», sottolinea l’assessore, che chiede «pazienza» ai cittadini per qualche inevitabile disagio. Tuttavia assicura che «gran parte dei lavori verranno effettuati di giorno per non disturbare il sonno».

Nelle ore notturne si lavorerà solo sulle strade più importanti, che non possono essere bloccate nelle ore di grande traffico. In compenso, stavolta gli interventi sulla tangenziale ovest saranno meno complicati. I lavori compiuti negli anni scorsi – spiega Baronchelli – affrancano da nuovi interventi sulle fondazioni, e si procederà solo a una fresatura di 3 centimetri, con sfondamenti fino a 9 sui tratti più ammalorati, in entrambe le direzioni di marcia e su tratti localizzati. Saranno lavori più veloci, e verranno fatti in agosto o in orario notturno. Anche sulle altre strade si farà in genere una fresatura di 3 centimetri per poi posare il tappeto di usura di uguale spessore. Per mettersi al riparo da sorprese derivanti dagli aumenti dei materiali, poi, Baronchelli precisa che prima di indire le gare i capitolati sono stati aggiornati con i prezzi del 2022, anche se per norma potevano essere mantenuti quelli dell’ultimo semestre 2021. Infatti le ditte appaltatrici ci sono su tutti e quattro i lotti, e non si temono rinunce. Sarà quindi un’estate rovente sulle strade cittadine, ma Brescia si mostrerà poi con il suo vestito migliore per l’evento sulla ribalta nazionale.•.