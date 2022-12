Scuola e piano di dimensionamento: Brescia rischia la scure

È previsto già nella legge di bilancio in discussione in questi giorni, e riguarderà i prossimi anni in continuo dimagrimento come la fascia di piccoli utenti: è il piano di dimensionamento che tradotto significa circa 700 autonomie scolastiche in meno in Italia, un centinaio in Lombardia.

Una decina di presidi cancellati con le segreterie

Ma che cosa succederà a Brescia? Il solito calcolo si concretizza dividendo per dieci la quota regionale, considerato le dimensioni del nostro territorio: vorrebbe dire una decina di presidi cancellati assieme alle loro segreterie.

In realtà, il dato coincide con le reggenze attuali, e si darebbe ragione al ministro Valditara che parla di far scomparire posti non coperti e di una razionalizzazione legata al calo demografico. Il risparmio consentirebbe, secondo il ministero, di creare un apposito fondo per reinvestire nel sistema e per migliorare le indennità dei dirigenti.

«Si continua a tagliare sulla scuola, si pensa solo al risparmio»

I sindacati sono per ora in ordine sparso, anche perché la norma è in fieri: «In ogni caso si continua a tagliare sulla scuola, niente di nuovo. Sicuramente la scure arriverà anche nel Bresciano. Invece di approfittare della diminuzione degli studenti per finirla con le classi pollaio, invece di pensare a utilizzare gli spazi per laboratori e innovazioni didattiche, per affrontare tutti i problemi aggravati dalla pandemia, le istituzioni hanno in mente solo il risparmio, chiudere le scuole il più possibile invece di aprirle, sfalciare gli addetti, sono veramente arrabbiata» si sfoga Antonella Poli che guida la Cgil di categoria.

Invece non si sbilancia, attendendo sviluppi, la collega della Uil Beatrice Pedace; mentre Luisa Treccani (Cisl) non teme forti ripercussioni in un’area dove già sono state fatte molte aggregazioni e si continua a farle. Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ust, non vede pericolo imminente: «Sono operazioni che richiedono tempo ma sul calo demografico ormai si ragiona da anni, anche con le amministrazioni» dice. Fabio Capra, assessore all’Istruzione del capoluogo, assicura che per il prossimo anno non ci saranno cambiamenti, se non il potenziamento dei nidi, però ammette che «un ripensamento in base alla natalità, con mille bambini in meno in dieci anni, sarà tema della futura Giunta».

Saranno le Regioni a programmare in base alle peculiarità dei territori

Il piano del dimensionamento 2023-24 è già sul sito della Provincia con le sue 143 autonomie, gli istituti comprensivi e le superiori, delle quali solo il Bonsignori di Remedello è compreso nell’Istituto del paese non avendo numeri sufficienti in proprio: «Ci saranno alcune novità, con l’apertura di materne statali e nuovi corsi. Niente tagli per ora. Tutto sarà rimandato al 2024-25 perché il pacchetto verrà assegnato alle Regioni, saranno loro a programmare anche in base alle peculiarità geografiche, tenendo conto ad esempio delle zone montane. Comunque non se ne parlerà se non dopo l’insediamento dei nuovi eletti» riferisce Filippo Ferrari, delegato all’edilizia scolastica.

Trenta comprensivi superano il massimo di mille studenti

Ancora non si sa quanti dovranno essere il minimo e il massimo di alunni di un’aggregazione di plessi ma, se si parla di mille massimo, sono 30 i Comprensivi bresciani che superano tale cifra. Per segnalare i più grossi, ne ha 1735 Chiari, Desenzano ne ha uno con 1523 e uno con 1618, Ghedi nel ha 1696, Ospitaletto 1516, il Sud 3 cittadino 1849. Se poi consideriamo il numero di scuole afferenti, nove ne hanno ben più di dieci, sempre con Gargnano al top e i suoi 14, con Marcheno e Vestone 13, Manerba, Capo di Ponte, Val sabbia che ne hanno 12. Ma allora cosa succederà dal 2024-25 in poi? Lo decideranno prima Roma, poi Milano.

Seguire tanti istituti è faticoso: Maria Luisa Orlandi è reggente a Gargnano, oltre che preside al Caterina De Medici. Lì gli alunni sono 869 ma in 14 scuole sparse dal lago ai monti: «Il problema è quello del personale parcellizzato, oltre tutto in un posto come il nostro che nessuno vuole perché disagiato. Quando si ammala un bidello dove ce ne sono solo due o addirittura solo quello, non è semplice nemmeno aprire il cancello. Così non è semplice per le riunioni, così per il tempo mio a seguire tutto» afferma.

Claudia Marchi invece, che dirige il Nord 1, 1300 studenti, è d’accordo con il ministro: «Non esiste alternativa di fronte alla crisi delle nascite, pena il degrado di plessi vuoti o utilizzati a metà, che invecchiano, che hanno difficoltà di personale. Ormai è il tempo delle scelte, è inevitabile legare il sistema al numero di chi frequenta, fare gli accorpamenti necessari anche perché un’eccessiva frammentazione fa perdere identità». •. © RIPRODUZIONE RISERVATA