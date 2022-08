Maltempo sulla Lombardia: previsti forti piogge e temporali su gran parte della regione fino a venerdì 19 agosto.

Nelle immagini del video la tangenzialina allagata a Desenzano vicino alla centrale Enel, nel tratto tra la strada che arriva da Padenghe e via Marconi.

Nel weekend in regione dovrebbe tornare il sole e sono attese temperature in rialzo secondo le previsioni meteorologiche per la Lombardia diffuse dall’Arpa.

Fino a domani mattina condizioni di marcata instabilità su gran parte della regione, con precipitazioni diffuse. Per giovedì 18 agosto sono previste precipitazioni diffuse - moderate o forti - a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche di forte intensità.

Domani intense al mattino e poi in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali.

DALL'ITALIA

Il maltempo ha provocato due morti in Toscana. Un uomo di 54 anni è stato trovato morto questa mattina in un terreno privato a Sorbano del Giudice in provincia di Lucca sotto un grande ramo di un pioppo che pare stesse potando. Secondo una prima ricostruzione il cinquantaquattrenne sembra stesse tagliando una serie di piante divenute pericolanti a seguito della forte pioggia caduta nella notte di Ferragosto. La pioggia e il vento della mattina di giovedì 18 agosto potrebbero avere fatto cadere un albero che gli avrebbe procurato il trauma mortale.

Una donna invece è stata travolta e uccisa da un albero caduto al parco Ugo La Malfa ad Avenza, provincia di Massa e Carrara.

Quattro persone sono rimaste ferite sempre a causa di alberi caduti che li hanno investiti. È successo al camping Italia a Marina di Massa.