Pnrr, i sindaci di Brescia lanciano un nuovo allarme: «Non faremo in tempo»

Nessuna dilazione, sconto o scorciatoia. Brescia dovrà varare i progetti legati al Pnrr nei tempi fissati o rischia di perdere un segmento della dote di un miliardo di euro di fondi europei già erogata. E in bilico ci sono altri 3 miliardi da qui al 2026. L’Ue ha infatti gelato il Governo Meloni che chiedeva una revisione del piano di finanziamenti, che per l’Italia vale oltre 200 miliardi. Dai responsabili di Bruxelles del Recovery Plan è arrivato un secco no alla revisione di progetti e scadenze che ha effetto anche sul Bresciano. In provincia un paese su sei rischia di essere tagliato fuori. Non si trovano professionisti disponibili ad affiancare gli uffici comunali, e se si dirottano i tecnici in organico sulla partita Pnrr la prospettiva è di paralizzare la macchina amministrativa e, nel peggiore dei casi, esporsi a danno erariale per aver speso risorse pubbliche in progetti che non vanno a buon fine. Entro il 31 dicembre molti Comuni dovranno consegnare i documenti di progetto alla Centrale unica di committenza della Provincia per varare la gara d'appalto entro marzo del 2023.

Quali sono gli ostacoli

I sindaci chiedono di semplificare gli iter, ma l'Ue è stata tranchant: nessuna deroga alle procedure di tutela ambientale, artistica e di sicurezza. E ora nella duplice veste di sindaco di Leno e presidente dell’Associazione Comuni Bresciani, Cristina Tedaldi ribadisce che gli ostacoli sono tanti e complessi: «Per esempio, i fondi per la rigenerazione urbana riguardano immobili che spesso hanno più di 70 anni. Il che appesantisce l’iter del parere della Soprintendenza. La risposta delle Belle arti, già oberata della mole di pratiche sul bonus 110, richiede 120 giorni. Forse il passaggio si potrebbe saltare: spesso le opere riguardano immobili senza pregio storico né architettonico».

Altro problema: le lungaggini per i capitolati di appalto e i bandi di assegnazione dei lavori. «Quelli legati al Pnrr sono più complicati: vanno tenuti aggiornati in piattaforme diverse e nuove, e quindi c'è bisogno di formare persone per utilizzare gli strumenti digitali - aggiunge Tedaldi -. La prima scadenza incombente è quella del 31 dicembre, perchè se si riesce ad arrivare ad avere il progetto pronto si guadagna la premialità del 10%, strategica per ogni ente. Appare però incolmabile la difficoltà a reperire figure adeguatamente formate per redigere i progetti. Il 110 monopolizza il lavoro degli studi tecnici e stentiamo a trovare personale nei nostri uffici: quasi sempre i bandi vanno deserti e per l'assunzione di professionisti si presentano in pochi. Ci siamo affidati ai neoparlamentari bresciani. Non so se basterà. L’Ue è intransigente e l’unico salvagente è snellire la burocrazia, o affiancare i Comuni medio-piccoli nelle pratiche».

I Comuni al lavoro

In effetti gli enti locali più grandi sono più attrezzati ad affrontare lo tsunami di pratiche: «Stiamo compilando tutti i resoconti rispettando il cronoprogramma, grazie al lavoro dei nostri uffici - conferma il sindaco di Desenzano Guido Malinverno -. Il Pnrr ci ha garantito circa 15 milioni. Le voci più importanti sono gli 8,9 milioni per la scuola e i 2,4 per l'housing sociale. Posso comprendere le difficoltà dei piccoli enti. Era stato assicurato che entro giugno le dotazioni sarebbero state definitive, invece i bandi si moltiplicano, e molti non sono ancora stati assegnati. L’unica soluzione potrebbe essere fare rete». «A Montichiari rischiamo di perdere 1,1 milioni per la riqualificazione delle case popolari - spiega il primo cittadino Marco Togni -. Secondo la Soprintendenza il progetto va rivisto. Stiamo valutando aggiustamenti, ma siamo in apnea perchè prima bisogna predisporre la variazione e poi riapprovare il progetto in Giunta».

Passirano è l’emblema delle storture del Pnrr: «A parte i 250 mila euro per la digitalizzazione - ammette il sindaco Francesco Pasini Inverardi -, i grandi progetti restano per ora relegati nel cassetto. Per la costruzione della nuova palestra dell’elementare di Monterotondo da 560 mila euro siamo secondi tra le opere ammesse ma non finanziate. Ma per l'adeguamento sismico ed energetico dell’elementare del capoluogo (1,7 milioni), di quella di Camignone (1,4 milioni) e della primaria di Monterotondo (600 mila euro) non sono state stilate nemmeno le graduatorie».

Davide Comaglio, sindaco di Gavardo, spiega che «per le mense scolastiche abbiamo ottenuto 300 mila euro, mentre il pacchetto di interventi di 2,2 milioni per mitigare il rischio idrogeologico è stato finanziato dal ministero ed è confluito poi nel Pnrr». L’assessore ai Lavori pubblici Emanuel Perani osserva che «i tecnici sono in grossa difficoltà nel momento della rendicontazione. Non c'è da stupirsi se i Comuni non riusciranno a spendere tutti i soldi. E questo anche per un meccanismo “anomalo”. Al bando scuole ha potuto partecipare solo chi poteva produrre i progetti in tempi brevi. In Lombardia, per palestre e mense, su 100 domande ne è stato accolto solo il 5%. E' stato un lavoro massacrante ed un infruttuoso dispendio di risorse per tanti Comuni». •.