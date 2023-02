Polemica ad Adro sul sostegno del sindaco ai candidati della Lega

Il comune di Adro torna ad agitare il centrosinistra. Il sindaco, Paolo Rosa, utilizzando la carta intestata del comune, invita i cittadini a «sostenere» alle Regionali del 12-13 febbraio due candidati leghisti, Davide Caparini e Francesca Cerutti. Articolo Uno con un comunicato di fuoco, firmato dal segretario provinciale, Paolo Pagani attacca frontalmente il sindaco franciacortino.

«Una cosa inaudita. A nostro parere passibile di un intervento immediato della prefettura per sospendere il sindaco dalle sue funzioni, perlomeno come ufficiale di governo». E il movimento politico di sinistra utilizza il «passo falso» del sindaco adrense per attaccare il governo nazionale. «Non bastasse l'assenza di senso dello Stato dei plenipotenziari della presidente del consiglio Meloni, che nella vicenda Cospito sta dimostrando tutto il peggio della sua cultura politica o meglio della sua pericolosa sgrammaticatura istituzionale, ecco che, alla faccia di tutte le garanzie che i rappresentanti del popolo (o meglio della Nazione) dovrebbe incarnare, si usa il comune come se fosse casa propria».

E infine un colpo nei confronti della riforma istituzionale proposta da Roberto Calderoli sull’Autonomia. «Lo stesso progetto di legge sull'autonomia differenziata ha delle norme palesemente incostituzionali - afferma ArticoloUno -. Riteniamo che un grido di allarme debba salire dalla società civile affinché non sia troppo tardi».

Raggiunto telefonicamente, il sindaco Paolo Rosa spiega che l’invito è nella consuetudine del comune di Adro. «Il sindaco informa la cittadinanza. Ognuno è libero di fare e votare nel modo che meglio crede. È la stessa cosa che ho fatto cinque anni fa senza che nessuno si scandalizzasse - replica Paolo Rosa, il sindaco di Adro -. Questo mio atto non ha portato alcuna spesa per i cittadini di Adro. Se a qualcuno non sta bene questo, mi dispiace, ma è la stessa cosa che ho fatto cinque anni fa». •.