Portale vaccinazioni: nel Bresciano subito boom di prenotazioni

Primo giorno senza intoppi per il portale di Poste su cui da ieri si effettuano le prenotazioni della vaccinazione anti Covid in Lombardia (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/). Alle 8, quando era prevista l'attivazione della piattaforma, gli utenti in coda erano 80 e l'avvio della procedura per fissare l'appuntamento ha richiesto qualche secondo. In home page è stata messa ben visibile la prima fascia d'età a cui è destinata la prenotazione: i nati negli anni tra il 1942 e il 1946, che hanno tra 75 e 79 anni. Non solo. Il portale dà la possibilità di aderire anche agli over 80 che ancora non si sono ancora registrati su Aria o non hanno ricevuto la data del vaccino, e lo stesso vale per il personale scolastico. Il canale digitale è solo uno degli strumenti con cui si può prenotare: i cittadini potranno chiamare un call center (800-894-545), rivolgersi ai portalettere oppure farlo tramite Postamat, i mille atm di Poste in Lombardia. (...)

