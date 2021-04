Prenotazioni per i disabili, falsa partenza e tanti disagi

Partenza falsa e disagi. L’avvio delle prenotazioni dei pazienti fragili è stato all’insegna del caos. Sui social della Regione Lombardia si è abbattuta una valanga di proteste. Casi di persone fragili (disabili, malati cronici, invalidi civili) e loro famigliari che si sono attaccati al computer per prenotare sulla piattaforma di Poste Italiane e che sono stati respinti. Una, due, tre volte. Ed esasperati hanno messo post al vetriolo sotto al prontuario regionale su come prenotarsi. Nell’impossibilità di prenotarsi per il vaccino anche molti disabili bresciani. Respinti dal sistema con la risposta che non avevano 75 anni di età. Come se il sistema fosse all’oscuro che si deve occupare di fragili, non di anziani. Il suggerimento regionale in caso di prenotazione a vuoto è di chiamare il numero verde, ma per contattarlo servono decine di tentativi, e quando ci si riesce l’operatore risponde che il sistema non è ancora pronto (infatti è così). (...)

