«Preside incompatibile»: dura nota delle Rsu, è scontro all'Arnaldo

Gli strascichi della protesta che ha infiammato il venerdì del liceo Arnaldo ieri sembravano sopiti. Certo, alla commemorazione in ricordo dell'ex studente Davide Petteni qualche ragazzo continuava a stringere in tasca il post-it della discordia con scritta l'iconica frase «Io sono Gerardo» ma senza esplicitare alcunché. Anche perché lo stesso Gerardo, il collaboratore scolastico cui sarebbe stato impartito l'ordine dalla preside Tecla Fogliata di lavare il parabrezza sporco di resina dell'auto della dirigente, nemmeno ieri era presente a scuola.

La preside, Tecla Fogliata, non si è mai sottratta alle domande ed è tornata sull'accaduto, mostrando dinanzi alla propria auto quale fosse il problema: «Non ho dato alcun ordine al bidello. Ho avvertito nella giornata di venerdì tutti i miei superiori dell'accaduto e mi affido alle loro decisioni. Sono molto determinata nel portare le innovazioni a questo liceo, anche se confesso di essere stanca di subire strumentalizzazioni. Io non cedo, sento il dovere morale nei confronti dei miei studenti e della storia del liceo Arnaldo».

Dalle Rsu un comunicato di fuoco

L'atteggiamento degli studenti non si è rivelato lo stesso dei docenti e del personale Ata, che ieri in tarda mattinata - durante l'assemblea con i genitori - hanno reso pubblico un comunicato di fuoco, nota che così ha fatto emergere come i contrasti con la dirigente andassero ben oltre il «casus belli» scoppiato l'altra mattina. Il comunicato della Rsu dell'Arnaldo ha colpito in modo diretto la dirigente scolastica: «L'incompatibilità ambientale della sua persona con un'istituzione che da sempre è per la città sinonimo di cultura e democrazia è ormai acclarata e la compromissione del sereno e proficuo clima collaborativo tra tutte le componenti della scuola, che l'aveva da sempre caratterizzata, richiede un intervento immediato e dirimente dell'Ust di Brescia e dell'Ust Lombardia». Una richiesta che la stessa preside, dal canto suo, aveva già inoltrato il giorno precedenti alle autorità competenti. Inoltre il gruppo di docenti e collaboratori scolastici che hanno firmato il documento ha palesato tutte le proprie difficoltà di relazione nei confronti della nuova dirigente. «Fin dal suo ingresso nel liceo Arnaldo la dirigente ha mascherato da piglio dirigista i suoi atteggiamenti maleducati e arroganti, senza peraltro riuscire a nascondere la superficialità con cui ha affrontato e affronta la gestione della scuola».

Venerdì 21 l'assemblea di docenti e collaboratori scolastici

La situazione sarebbe scaturita da una controversia del tutto personale tra un gruppo di docenti (e personale Ata) nei confronti della preside, esplosa poi nel «caso-Gerardo»: «La finzione di scuse formali al corpo docente, che si sono presto rivelate insincere, non ha però interrotto il suo comportamento intimidatorio e prepotente nei confronti del personale Ata». Per ora sembra che ogni discussione sia stata congelata fino all'assemblea di docenti e collaboratori scolastici di venerdì 21 ottobre (dalle 8 alle 10). Il tutto mentre chi è riuscito nelle scorse ore a parlare con lo stesso Gerardo dice di averlo trovato «provato dall'accaduto», non ancora pronto al momento a esplicitare chiaramente la propria versione dei fatti, ma in attesa di raccogliere le idee per poi esporle al momento più opportuno.

Gli studenti: «Serve fare chiarezza»

Con il passare dei giorni è sembrato che una consapevolezza si sia fatta strada nell'animo soprattutto dei ragazzi. Infatti osservando questa forte contrapposizione tra docenti, personale Ata e preside c'è stata una componente che più di tutte ha spinto (e sta spingendo) nella direzione di dirimere ogni controversia: gli studenti. E così grazie alla voce stessa dei ragazzi si provano a ricostruire le ultime convulse ore al liceo: «La voce di quando accaduto con il bidello aveva già iniziato a spargersi dal pomeriggio del giorno precedente - ha commentato Lorenzo Apollonio, rappresentante della consulta studentesca dell'Arnaldo -. Poi, quando abbiamo visto entrare in classe i docenti con questo post-it di protesta, di riflesso ci siamo chiesti in che modo manifestare il nostro pensiero. Noi chiediamo soltanto che venga fatta chiarezza al più presto sull'accaduto ma che qualora ci fossero delle divergenze tra insegnanti e preside vengano presto sistemate - le parole ancora di Apollonio -. Adesso intendiamo convocare un'assemblea per discutere tra di noi e per chiedere in quale direzione andranno i cambiamenti che ha in mente la preside».

Leggi anche Il ricordo di Davide Petteni oltre le aspre polemiche al liceo classico

I ragazzi un po' spiazzati dalle due differenti versioni

Dunque, se i ragazzi hanno mostrato di essere sufficientemente spiazzati dalle due differenti versioni che si sono inseguite nelle ultime ore, non hanno mai smesso di attendere la verità. La loro solerzia è stata riconosciuta e apprezzata dal direttore dell'Ust, ufficio scolastico territoriale, Giuseppe Bonelli: «Credo che questo episodio si possa inserire in una dialettica tra preside e collegio docenti. Ritengo si possa chiarire e ricondurre l'intera situazione alla serenità e all'equilibrio. La dirigente è molto tranquilla, ha le idee chiare ma come in ogni ambito i cambiamenti vanno metabolizzati. Noi faremo la nostra parte accertando i fatti. Ci tengo a rivolgere un plauso agli studenti per l'interesse che hanno dedicato nei confronti della comunità educante in cui vivono». Peraltro per la prossima settimana era già in programma la visita del direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Brescia all'Arnaldo, e questa come da programma è stata inserita in agenda mercoledì prossimo 19 ottobre. Ci saranno nuove manifestazioni all'interno dell'istituto? Molto di questo dipenderà da come docenti e preside affronteranno questo «autunno caldo». RIPRODUZIONE RISERVATA