"Comitato contro la guerra" domenica all’aerobase

«La base di Ghedi al momento non è interessata da cambiamenti sostanziali nel consueto stato di allerta», assicura lo Stato maggiore della Difesa; quindi fermo restando che la Base è sempre operativa non c’è al momento nessuna preallarme per la crisi dell’Ucraina. Per domenica prossima 6 marzo comunque il «Comitato bresciano contro la guerra» ha promosso un presidio davanti all’ingresso della Base in via Castenedolo 85 dalle 14.30. L'Aeroporto di Ghedi dove lavorano attualmente circa 1500 persone, tra militari e civili, è sede permanente del Sesto Stormo (fondato nel1936, sciolto durante il secondo conflitto mondiale, ricostituito nel ’51), i cosiddetti «diavoli rossi», dato che lo stemma è un diavolo ghignante con le mani adunche, caricatura del capitano pilota Giovanni Borzoni, successivamente capo formazione della pattuglia acrobatica. Ha ricevuto il primo Tornado nel 1982, assegnato al 154° Gruppo di volo; nel 1993 il 102° Gruppo- i cosiddetti «paperi» - entrano a far parte dello Stormo, provenendo dal 5° di Rimini mentre nel 2008 anche il 156° Gruppo di Gioia del Colle ritorna, dopo 42 anni, alle dipendenze del Sesto; nel 1992 torna anche il 155°, le «pantere», di Piacenza, così che Ghedi è l’unica base dotata di Tornado. Compito in tempo di pace è mantenere la prontezza al combattimento degli equipaggi di volo, predisporre i rischieramenti in ambito IRF (Immediate Reaction Force), cooperare con le autorità civili in caso di calamità naturali; in tempo di guerra condurre operazioni di attacco e ricognizione per difendere l'area di interesse assegnata. Tra il 1990 ed il 1991 è stato impegnato nella prima Guerra del Golfo operando dal distaccamento italiano a Al Dhafra. Nel 1995 ha partecipato alle operazioni nella ex Jugoslavia e nel 1999 in Kosovo; ha operato con missioni di supporto alla Protezione Civile in diverse calamità naturali come il terremoto in Molise e l'eruzione dello Stromboli ed ha collaborato con la Corte di Giustizia Internazionale per l'individuazione delle fosse comuni nell'area dei Balcani. Dal 2008 al 2009 ha partecipato alle operazioni dell'ISAF in Afghanistan e dal marzo del 2011 al nuovo assetto aereo in Sicilia per le operazioni portate avanti dai Paesi della Nato in accordo con il Consiglio delle Nazioni Unite. È anche impegnato contro il terrorismo internazionale considerato che l'Italia ha aderito alla «Cow», Coalition of Willing, a guida USA per combattere la minaccia terroristica. I velivoli Tornado saranno breve sostituiti dai nuovi F135. M.Mon. © RIPRODUZIONE RISERVATA