Il sistema per l’accoglienza dei profughi ucraini, in stragrande maggioranza donne e bambini, sta prendendo forma e arrivano le prime adesioni. Alla prefettura fanno capo le profferte di disponibilità dei singoli, degli enti gestori, degli operatori economici, dei Comuni. Un monitoraggio esplora la domanda a cui si dovrà dare risposta, una domanda in aumento. Negli ultimi giorni in questura si sono presentati in 250 quotidiani, che vuol dire 1750 settimanali, e questa settimana si attendono numeri più consistenti. In Lombardia c’è quasi un quarto dei 236 mila ucraini italiani e uno su sette è nel bresciano, anche se gli oltre 8 mila non sono tanti rispetto ai 155 mila stranieri registrati nel nostro territorio.

Sinora sono stati questi i punti di riferimento ma occorre altro. Esiste un modulo per i bresciani che vogliono ospitare a titolo gratuito o no, esiste la circolare per i sindaci, esiste il tavolo dove gli attuali gestori di Cas e Sai porteranno le loro possibili estensioni, esiste una richiesta di manifestazioni di interesse per nuovi gestori o nuove strutture fino a 50 posti, pensando a un’accoglienza senza grandi concentrazioni. La scadenza è il 17 marzo, data estremamente ravvicinata vista l’urgenza, e l’assegnazione è fino al 31 dicembre. Per ogni persona accolta saranno erogati dal ministero 24,57 euro, più 150 del kit iniziale, più 5 euro per il telefono e 2,50 di pocket money.

Tutte le offerte che perverranno a questo bando e alle autoproposizioni saranno valutate, ma al momento rimane non sostenuta l’ospitalità in famiglia. Caritas ha diramato un indirizzo per segnalare disponibilità in famiglia, che saranno poi gestite dalla prefettura che sul suo sito ha il modulo (emergenzaucraina-brescia.it), mentre per l’offerta di appartamenti e strutture ricettive in collaborazione con Caritas diocesana e cooperativa Kemay, da inserire comunque nel sistema prefettizio Cas, la mail è emergenzaucraina@caritasbrescia.it, telefono 3451446756. Alcuni sono stati già contattati, altri lo saranno nei prossimi giorni. Caritas infatti probabilmente aumenterà i suoi posti di accoglienza da 50 a 100, aderendo al bando della prefettura, come stanno pensando di fare altre sigle del terzo settore. Però attorno a Caritas ruotano le comunità parrocchiali che da tempo si sono mosse, vedi Chiari dove sono una trentina i collocati su un totale provinciale che supera il centinaio. Il rischio è però a questo punto di una differenza fra quanti potranno godere di servizi dentro i Cas e i futuri Sai e quanti invece sono in case dei parenti per i quali la legge non prevede né contributi né percorsi di integrazione. •. Ma.Bi.