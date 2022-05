Profughi a Brescia, freno al flusso e prime ripartenze

Il flusso dei profughi ucraini è rallentato e alcuni se ne stanno già andando. Sono piccole cifre ma testimoniano forse un inizio di inversione tendenza. Lo confermano i numeri, fermi più o meno da alcuni giorni: 1702 in città, al 29 aprile, e 6500 nella provincia. E lo conferma Maddalena Alberti di Adl Zavidovici: «Alcune famiglie sono tornate proprio in Ucraina, nelle zone meno colpite che avevano lasciato in fretta e furia all’inizio dell’emergenza. La voglia del rimpatrio per le donne è tanta, hanno lasciato mariti, figli, padri, le loro case. Lo dimostra anche la scarsa tendenza che hanno ad aderire ad attività future, in tante non vogliono mettere radici, si sentono molto provvisorie». E lo conferma anche Antonio Trebeschi del Coordinamento Sai: «A Collebeato erano 42, sono 35. La meta non è solo l’Ucraina, ma ad esempio anche la Polonia dove si ricongiungono con parenti». E una conferma arriva anche da Sergio Ziveri, preside del Comprensivo Est 3 da dove qualche alunno si è ritirato per partire verso la Repubblica Ceca. Non è un dato codificato, non c’è obbligo di segnalazione, alcuni lasciano la famiglia ospitante che non ce la fa più per cercarne un’altra in altro luogo. Il centro comunale per la distribuzione dei viveri all’ex Omb ha ricevuto 120 famiglie nel primo week end, 80 nel secondo: «Sono probabilmente la metà degli ospitati, ma non c’è stata crescita esponenziale» sottolinea l’assessore in Loggia Marco Fenaroli, il quale lamenta ancora le lentezze delle norme ministeriali. Il riferimento è al contributo dei famosi 300 euro, più 150 per ogni figlio, tanto atteso dai fuggitivi. Al momento si può fare domanda su una piattaforma ma soltanto se si è già chiesto il permesso di soggiorno e si deve attendere la chiamata della questura. Inoltre ancora non si sa dove si ritireranno. Sulle lentezze è dello stesso avviso Caritas: sul quotidiano Avvenire è stata pubblicata un’intervista al responsabile di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti che lamenta di avere a disposizione posti che non vengono utilizzati, sostenendo anche la mancanza «di una seria politica dell’accoglienza capace di affrontare le peculiarità di questo esodo, con il rischio, date le difficoltà attuali di tutti, di una guerra fra poveri».

Anche a Brescia non sono ancora stati sbloccati i posti Cas in strutture fino a 50. È stata stilata la graduatoria tra Caritas e le coop Tempo Libero e Pianeta Terra che devono tuttavia presentare altra documentazione. Anche a Stefano Savoldi di Caritas diocesana risulta che alcune rifugiate da loro seguite si siano allontanate: «Qualcuna è andata verso il suo Paese, altre so che stanno preparando la via verso Francia o Germania dove cercare lavoro» dice. Anche dalle parrocchie ci sono partenze, dalla Don Bosco ad esempio verso la Grecia. Probabilmente all’inseguimento di altri sodali e ricongiungimenti. Chissà se l’arrivo finalmente del contributo le fermerà, almeno per i tre mesi previsti.

Chissà invece se non sia colpa dei nodi burocratici ogni giorno denunciati sui gruppi in chat di mutuo soccorso, una che all’Ats non ha trovato né mediazione linguistica né persona che conoscesse l’inglese, un’altra che non ha avuto risposta al telefono dello sportello in questura per prenotarsi, un’altra ancora che non è riuscita ad avere riscontro dalla piattaforma per il contributo, forse perché 70 mila in un colpo in Italia sono tanti. Dopo la scuola, avvenuta con inserimento facilitato, ci saranno le attività estive per i bambini, quelli che lo vorranno, ma per ora costano, e in alcuni casi neanche poco. Progetti di gratuità o di intervento calmierante al momento non ce ne sono: le prossime settimane chiariranno anche questa situazione.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA