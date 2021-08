Raid hacker in Loggia: dalla Russia, poi la Cina

•• L’attacco hacker alla Regione Lazio riporta d’attualità la vicenda che nei mesi scorsi ha toccato in modo molto pesante il Comune di Brescia. Un attacco con tanto di richiesta di riscatto milionario in bitcoin. Al lavoro, per risalire ai responsabili, ci sono procura e polizia postale di Brescia. E i risultati non sono mancati. L’attacco, secondo le indagini, è partito da un provider russo con un successivo trasferimento in Cina. Ulteriori approfondimenti investigativi si sarebbero rivelati molto complessi e sarebbe stato impossibile risalire a coloro da cui sarebbe partito l’attacco con relativa richiesta di bitcoin. Richiesta che, da parte del Comune non è stata esaudita. A questa notizia positiva sembra potersi aggiungere quella per cui i dati sensibili in possesso del Comune, non sarebbero finiti nella «darknet», la rete del web illegale. Una rete controllata da un’organizzazione criminale all’estero. (...)

