Randaccio Park «consolidato» Quale futuro per l’ex caserma?

Quale futuro per la caserma Randaccio e il parcheggio? L’ex caserma sembrava destinata a grandi cose. Durante la Giunta Paroli si voleva aprire lì, in via Lupi di Toscana 4, il campus universitario della Statale. In seguito doveva rientrare in una manovra con la Prefettura e il Demanio, tutta finalizzata ad ampliare il carcere di Verziano e spostare alla Ottaviani, la caserma difronte, uffici prefettizi. La manovra però è tramontata. Avrebbe permesso al Comune di diventare proprietario della ex caserma come concambio di un terreno limitrofo al carcere, e di realizzare lì, tra via Lupi e via delle Grazie, un polo scolastico dove concentrare le elementari del centro storico. L’immobile è rimasto al demanio, al quale Brescia Infrastrutture paga 16mila euro di canone annuo. Ma nel 2024 la concessione scadrà e la Loggia dovrà decidere che fare della Randaccio. Lo stesso problema che si è posto nel 2018. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola