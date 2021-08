Rc Auto, i premi sono in frenata A Brescia -14% rispetto al 2020

Assicurare l’auto ai bresciani oggi costa meno di un anno fa. Ma durerà ancora poco tempo. A metterlo nero su bianco è una ricerca dell’Osservatorio Rc Auto di Facile.it che ha monitorato l’andamento dei prezzi dell’Rc analizzando un campione di oltre 1,5 milioni di preventivi e relative quotazioni effettuati nel corso dell’ultimo anno. Confrontando il costo medio Rc Auto di luglio 2021 con quello di luglio 2020 emerge un calo dei prezzi generalizzato, seppur in misura differente, in tutta la Lombardia (-16,39 per cento), con una diminuzione a doppia cifra in quasi ogni area. A Brescia la contrazione del prezzo è stata del 14,21 per cento, portando così l’importo medio della polizza Rc a 338,66 euro. La provincia lombarda che ha visto scendere in misura maggiore il prezzo della polizza assicurativa è stata quella di Milano dove, lo scorso mese, il premio medio era pari a 349,61 euro, in calo del 19,25 per cento in dodici mesi. (...)

