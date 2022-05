"Reading for peace": UniBs apre le porte con una staffetta sui diritti umani

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Recita così il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e che domani, giovedì 5 maggio, verrà ricordata con tutti e 30 gli articoli che la compongono in una staffetta di lettura che si terrà in piazza Mercato. E’ la Reading for Peace di Ubibs, l’iniziativa pensata dall’ateneo bresciano per inaugurare la tre giorni di orientamento per i futuri studenti. Tra i vari incontri e iniziative volti a promuovere la cultura della pace attraverso la lettura di brani letterari, poesie, testi di canzoni e saggi, c’è la staffetta a cui prenderanno parte autorità e personalità cittadine. Appuntamento alle 10.30 in piazza Mercato. Chi parteciperà? Ecco la lista:

Art. 1 – Maurizio Tira, Rettore Università degli Studi di Brescia

Art. 2 – Carolina David, Presidente Croce Rossa Italiana, Comitato di Brescia

Art. 3 – Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia

Art. 4 – Samuele Alghisi, Presidente della Provincia di Brescia

Art. 5 – Gustavo Nanni, Presidente vicario – Tribunale di Sorveglianza

Art. 6 – Roberto Saccone, Presidente Camera di Commercio

Art. 7 – Donato Pianta, Presidente 1^ Sezione Civile Corte d’Appello di Brescia

Art. 8 – Loredana Luzzi, Direttore generale – Università degli Studi di Brescia

Art. 9 – Fausto Vinci, Vice Questore vicario Provincia di Brescia

Art. 10 – Lara Ghirardi, Magistrato, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia

Art. 11 – Fausto Pelizzari, Presidente Ordine degli Avvocati di Brescia

Art. 12 – Alberto Bollis, Vicedirettore Bresciaoggi

Art. 13 – Stefania Pace, Presidente Ordine degli Infermieri, Assistenti sanitari e Infermieri Pediatrici della Provincia di Brescia

Art. 14 – Massimiliano Del Barba, Corriere della Sera Art.

15 – Maria Rosaria Laganà, Prefetto di Brescia

Art. 16 - Luciano Zanardini, Direttore La Voce del Popolo

Art. 17 - Rosa Billione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Art. 18 - Don Carlo Tartari, Vicario episcopale – Diocesi di Brescia

Art. 19 - Gabriele Colleoni, Vicedirettore Giornale di Brescia

Art. 20 – Carlo Fusari, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Art. 21 – Laura Castelletti, Vicesindaco di Brescia

Art. 22 - Ottavio Di Stefano, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia

Art. 23 - Nadia Zanini, Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro

Art. 24 - Marina Rossi, Presidente Pro Loco Mompiano

Art. 25 - Massimo Lombardo, Direttore generale ASST Spedali Civili di Brescia

Art. 26 c.1– Giuseppe Bonelli, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Brescia

Art. 26 c.2 - Mario Gorlani, Presidente Fondazione Collegio Universitario di Brescia Art. 26 c.3 - Carla Bisleri, Direttore Collegio universitario di merito Luigi Lucchini

Art. 27 – Umberto Angelini, Sovrintendente - Fondazione Teatro Grande di Brescia

Art. 28 – Michele Lancellotti, Presidente Associazione Alumni - Università degli Studi di Brescia

Art. 29 – Carlo Alberto Romano, Delegato alla Responsabilità sociale per il territorio – Università degli Studi di Brescia

Art. 30 – Francesco Castelli, Prorettore vicario - Università degli Studi di Brescia