AGGIORNAMENTI

Ore 13.20 , amministrative:

I dati che verso le 13.30 sono arrivati al Viminale da tutti e 11 i comuni bresciani al voto parlano di un'affluenza media nel Bresciano del 19,09% in media.

A mezzogiorno ad Acquafredda ha votato il 24,15% degli aventi diritto, dato in calo rispetto alle precedenti elezioni (28,67%).

A mezzogiorno a Bienno ha votato una percentuale del 28,29%, (precedenti 30,41%).

A Darfo Boario Terme ha votato il 18,24% (alle precedenti sempre verso le 12 votò il 24,26 per cento).

A Desenzano il 17,65% degli aventi diritto, mentre la scorsa tornata elettorale fotografò - dopo mezzogiorno - un 20,36%.

A Gottolengo 18,40% (precedente 23,48).

A Gussago ecco apparire il 19,07% mentre alle precedenti emerse un 21,14%.

A Mura si segnala un 2,07% rispetto al 20,62 della passata tornata elettorale.

A Odolo il 24,37, in leggera crescita rispetto alla stessa misurazione delle precedenti amministrative (24,15%).

A Palazzolo sull'Oglio ha votato il 19,48% degli aventi diritto: era stato il 22,99 l'altra volta.

A Paspardo si registra il 29,87%, dato simile a quello delle precedenti amministrative: 29,57.

A Provaglio Valsabbia ha espresso il suo voto il 20,70% degli aventi diritto mentre fu il 30,68 la volta prima.

---

Ore 13.50 , affluenza referendum

Media nazionale attorno al 6,43% per quanto riguarda l'affluenza di voto per la consultazione popolare. A Brescia il dato medio ottenuto dalla partecipazione relativa ai cinque diversi quesiti referendari registra un'affluenza attorno al 7,38%.

---

I numeri dei votanti

Oggi, dalle 7 alle 23, 934.503 bresciani sono chiamati a votare su cinque quesiti del referendum sulla giustizia nei 1.171 seggi allestiti in provincia (203 in città): dalla legge Severino alle misure cautelari, passando per la separazione delle carriere e la valutazione sui magistrati, fino alle elezioni per il Consiglio supremo di magistratura. Si tratta di un referendum popolare abrogativo, ovvero che ha la funzione di eliminare alcune leggi. Si può votare per tutti e cinque ma anche per un solo quesito che per essere valido deve raggiungere il quorum, ovvero il numero di elettori necessario (il 50% + 1 degli aventi diritto).

Sempre alle 7 alle 23 di oggi sono 75.251 i cittadini bresciani chiamati alle urne per eleggere anche i nuovi sindaci e i nuovi Consigli comunali di 11 Municipi. In totale si voterà per le amministrative in 83 sezioni elettorali di Acquafredda, Bienno, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gottolengo, Gussago, Mura, Odolo, Palazzolo sull'Oglio, Paspardo e Provaglio Valsabbia.