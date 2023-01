Regionali, ecco la lista 5S. "Castelletti candidata? Non siamo stati coinvolti"

In corsa per il Pirellone dieci professionisti in diversi settori tra cui il capogruppo in Loggia Guido Ghidini

E' stata presentata questa mattina la lista bresciana del Movimento Cinque Stelle che correrà alle elezioni Regionali. La capolista Paola Pollini, il capogruppo in Loggia Guido Ghidini, Nadia Ramazzini, Giorgio Grassi, Cristina Medi Trasca, Luca Cremonini, Mariarosa Ghitti, Amedeo Paccagnella, Sabina Lupo e Rino Alessandrini. Dieci professionisti in diversi settori che declinano il proprio programma elettorale in base alle proprie competenze.

"Majorino parla la nostra lingua"

Si analizzano quindi le ricette per il rilancio della Lombardia: la valorizzazione della sanità pubblica, l'ambiente, la pianificazione territoriale, lo sfruttamento oculato delle risorse idriche, l'agricoltura di precisione, il miglioramento della qualità dell'aria, la cultura, il turismo e l'inclusione.

Non mancano gli affondi alla Giunta Fontana: «Dobbiamo vincere, è l'unica occasione per portare via la regione alla destra, una destra ancor peggiore di quella attuale perché trainata dalla Meloni - commenta Dino Alberti, coordinatore provinciale M5S -. Siamo orgogliosi dell'alleanza con Majorino, lui parla la nostra lingua».

Comunali, la polemica: "Non siamo stati invitati al tavolo. Nome deciso a tavolino"

Non è mancato un affondo in vista delle elezioni comunali di primavera, alla luce dell'imminente designazione di Laura Castelletti a candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra: «Non ci hanno nemmeno invitato al tavolo perché avevano già deciso il nome della Castelletti, esponente di Brescia per Azione»