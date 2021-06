Rifiuti speciali in discarica abusiva di Soiano del Lago: condannato a due anni

Smaltivano in modo illecito centinaia di tonnellate di rifiuti speciali e li stoccavano in provincia di Brescia e di Mantova. I rifiuti provenivano da Toscana, Campania e Lombardia Ovest: il loro stoccaggio avveniva in tre capannoni industriali dismessi a Soiano del Lago e a Roverbella e Casaloldo nel Mantovano. Capannoni, divenuti vere e proprie discariche abusive.

Ora la seconda Sezione Penale del Tribunale di Brescia ha inflitto due anni e quattro mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa a G.A., 55enne della provincia di Mantova, arrestato nel novembre del 2019 per traffico illecito di rifiuti. Per lui interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle imprese.

Le indagini condotte dai carabinieri del Noe di Brescia e coordinate da Roberta Panico, sostituto procuratore della Repubblica della Dda di Brescia, avevano consentito di individuare i collegamenti del 55enne con soggetti collegati a un gruppo criminale attivo nella gestione dei rifiuti speciali.

La sentenza del Tribunale di Brescia, infine, ha disposto la confisca del capannone di Soiano del Lago e di un autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti, disponendo a carico dell’imputato la bonifica dei luoghi, con la rimozione e lo smaltimento di quanto rinvenuto.