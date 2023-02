Le critiche: «Riforma pasticciata scritta con le loro teste»

Da Majorino alla Moratti: critiche all'impianto arrivano dai candidati alla presidenza della Regione Lombardia. «L'Italia non va divisa in due per autonomia, ma la Lombardia deve avere più autonomia e competenze»

«L'autonomia approvata in Consiglio dei Ministri non va assolutamente bene. Faccio mie le preoccupazioni di Sala e degli altri sindaci che lanciano l'allarme su di un possibile taglio delle risorse e dei poteri dei Comuni. Una riforma pasticciata e scritta sulle loro teste. Rispetto a questa iperburocratizzazione che la riforma porterà alle Regioni io voglio che l'autonomia vada maggiormente ai Comuni». È quanto ha dichiarato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commentando il ddl Autonomia approvato dal Consiglio dei Ministri. «È del tutto evidente che sia ancora una bozza che ha il sapore della presa in giro e che contenga l'enorme rischio di una odiosa regionalizzazione della scuola. Da Presidente interverrò perché si faccia ben altra discussione», ha concluso Majorino.

Ancora più diretta Letizia Moratti, ex vice presidente della Lombardia candidata dal Terzo polo contro Attilio Fontana. «L'Italia non va divisa in due per autonomia, ma la Regione Lombardia è un valore e deve avere più autonomia e competenze - ha spiegato Moratti -. Credo anche che la Regione si debba far sentire di più dal Governo, per esempio sul tema dei MMG (Medici di medicina generale) che le Regioni non possono indirizzare dove necessario».

Per Giuseppe Conte invece il governo tratta il tema dell'autonomia «come se fosse un affaire privato tra i partiti della maggioranza: la patriota Meloni paga a Salvini la tassa per tenerlo in maggioranza e svende l'unità d'Italia per qualche punto percentuale in più alle regionali». «Non permetteremo che si comprometta la questione sociale, dobbiamo contrastare questo progetto di autonomia soprattutto per la sanità e la scuola. Non possiamo consentire che aumenti il divario tra nord e sud», ha aggiunto il presidente del Movimento Cinquestelle. Nella bozza le intese fra Stato e Regioni durano massimo 10 anni, e possono essere rinnovate per pari durata. Ciascuna intesa può prevedere casi e modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

«Con l'Autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese, né favorire regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli - si legge nella relazione -. L'auspicio è che tutti aumentino la velocità: sia le aree del Paese che con l'Autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere. A tal fine, il fondo di perequazione dovrà essere utilizzato dalle regioni che non fanno richiesta dell'Autonomia differenziata. In questo modo cresce l'Italia».•. Giu.S.