«Rimborsopoli» in Lombardia, pene confermate

Sono in tutto 39 i politici e gli ex consiglieri regionali, imputati nel processo «Rimborsopoli», a cui è stata confermata la condanna o rideterminata in appello con l’assoluzione per avvenuta prescrizione dei reati commessi nel 2008. Di questi otto consiglieri erano stati eletti per Lega Nord, Forza Italia e Udc in provincia di Brescia. A processo erano quindi finiti Renzo Bossi, Vanni Ligasacchi, Alessandro Marelli, Enio Moretti, Margherita Peroni, Gianmarco Quadrini, Monica Rizzi e Pierluigi Toscani. La pena più alta - quattro anni e due mesi - è stata comminata all'allora consigliere regionale e capogruppo della Lega, Stefano Galli. All’ex assessore Monica Rizzi i giudici hanno rideterminato la condanna a due anni e un mese. Il collegio dei giudici milanesi, presieduto da Rosa Polizzi, ha inoltre accolto la richiesta di 10 patteggiamenti: oltre a Nicole Minetti, ha patteggiato anche l’onorevole di Noi con l’Italia Alessandro Colucci eletto nel bresciano per il quale è stata stabilita una pena di un anno, otto mesi e venti giorni. Gli imputati sono in tutto 51, tutti finiti a processo con l'accusa di peculato nell'ambito delle «spese pazze» del Pirellone - circa tre milioni in totale - avvenute tra il 2008 e il 2012. Tutti erano accusati di peculato perché, tra il 2008 e il 2012, si sarebbero fatti rimborsare con soldi pubblici spese personali per un totale di circa 3 milioni. Tra le voci spuntano cartucce da caccia, gomme fa masticare, feltrini per le sedie, il libro «Mignottocrazia» di Paolo Guzzanti comprato da Nicole Minetti per cui la Corte ha accolto la richiesta di patteggiamento ad un anno e un mese, stabilendo che la pena debba essere scontata in continuazione con quella definitiva per la vicenda Ruby, che ammonta in totale a 3 anni e un mese. E ancora tre le spese pazze durante l’inchiesta sono spuntati «gratta e vinci», cene da centinaia di euro o conti per tavolate da decine di invitati. I giudici hanno anche sostanzialmente confermato le condanne per gli altri 39 imputati, ritoccando tuttavia molte pene per intervenuta prescrizione per gli episodi relativi al 2008 e in molti casi revocato le confische disposte in primo grado. Assolto, invece, l'ex consigliere di Forza Italia Stefano Maullu (ora passato nelle file di Fratelli d'Italia). Le motivazioni sono attese tra 90 giorni. Intanto i legali hanno annunciato ricorso in cassazione. Sul fronte bresciano Enio Moretti (Lega) è stato condannato alla pena rideterminata a 2 anni e 8 mesi. Per Margherita Peroni, ex assessore di Forza Italia, i giudici hanno deciso per una condanna a un anno, sette mesi e 15 giorni. L’ex capogruppo dell’Udc Gianmarco Quadrini è stato condannato a un anno e 11 mesi vedendosi non procedere per i fatti del 2008 caduti in prescrizione. Per tutti gli altri sono state invece confermate le condanne decise in primo grado, senza sconti arrivati durante l’appello. •.