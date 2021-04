«Risorgiamo e lasciamo il male alle nostre spalle»

Sul sagrato della Cattedrale, nel crepuscolo della sera, un braciere arde testimoniando la luce di Cristo che disperde le tenebre e rischiara il mondo, la resurrezione che salva l'umanità, l'irrompere del divino nella dimensione umana e nella storia. Prima di entrare in Duomo e raggiungere l'altare, il vescovo Pierantonio Tremolada si sofferma qualche minuto di fronte al fuoco lampante e rinnova la preghiera verso cielo, verso lo spirito che scende sulla terra per vincere la morte e affermare la vita. Poi, in processione, porta quella stessa fiammella affidata a un cero all’interno della chiesa completamente buia, verso l’altare: chiarore che sconfigge l’oscurità e guida chi sa affidarsi a lui. Così il pastore della Diocesi bresciana ha aperto la solenne celebrazione della Veglia Pasquale, dischiudendo davanti agli occhi e ai cuori dei fedeli il mistero di Gesù che trascende il dolore della Croce per donare perdono e speranza di rinnovamento. (...)

