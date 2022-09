Conto alla rovescia: ritorno in classe per 150 mila studenti bresciani

Domani comincia il «normale» anno scolastico 2022-23. Si rivedranno i volti allo scoperto, anche quello del riemerso compagno di banco, ritorneranno tutti i prof, anche i no vax. Gli studenti entreranno a scuola tutti alla stessa ora, a parte i diversi orari della prima settimana, nessuno misurerà loro la febbre, potranno formare tutti i gruppetti che vorranno. Senza mascherina, potranno fermarsi all’uscita a chiacchierare, scambiarsi libri e compiti, prestarsi la biro. Speriamo che duri, sarebbe bello.

Le nomine

Ci saranno cambiamenti sulle cattedre, perché i precari hanno una sede diversa tutti gli anni, però pare che non si conteranno troppe sedie vuote. A ieri nel Bresciano le rinunce dei supplenti, che l’anno scorso avevano bloccato le nomine per mesi, erano meno di cento su 4 mila e si dovrebbe riparare alla svelta, anche se non è ancora detto.

La situazione vera si conoscerà domani. Sarà importante anche vedere l’adesione alla novità di quest’anno, l’educazione motoria alle primarie che sono dislocate su e giù nella nostra vasta provincia. Forse ha funzionato l’introduzione della pesante sanzione: chi rifiuta adesso, in particolare il sostegno, non può accettare un’altra chiamata annuale su differente materia.

Secondo il dirigente Ust Giuseppe Bonelli, potrebbe essere l’inizio di una nuova era, con l’anno che parte davvero per tutti il 12 settembre. Alcuni posti sono rimasti vuoti, specie alla primaria ma, completato il quadro provinciale, i presidi possono attingere con le loro segreterie e potranno anche finalmente accingersi a trovare i supplenti brevi, quelli su maternità o malattia.

Gli studenti e i docenti

Saranno attorno ai 150mila gli alunni bresciani fra i banchi, comprese le paritarie e l’infanzia che è già stata avviata lunedì 5. Sono 1 milione 142.939 ( 50 mila gli alunni con disabilità) gli studenti lombardi in 54.559 classi.

Anche secondo l’Ufficio scolastico regionale si tratterà di «un avvio dell’anno scolastico ordinato, al quale ha lavorato con impegno e dedizione il personale degli Uffici Scolastici Territoriali delle dodici province lombarde, nominando in ruolo 4.874 docenti di cui 424 di sostegno, e assegnando 24.623 supplenze, di cui 6.411 sul sostegno». Si contano, inoltre, in Lombardia 1754 nuove assunzioni di Ata.

L'augurio

È spettato a Luciana Volta, dirigente dell’Ufficio Primo dell’Usr l’augurio iniziale dopo il pensionamento della dirigente generale, Augusta Celada. «L’augurio per studentesse e studenti è di poter costruire, nell’anno scolastico al via, una parte significativa del proprio futuro grazie a una scuola aperta e inclusiva, attenta a valorizzare le eccellenze e a non lasciare indietro nessuno».

Con la Lombardia tornano in classe domani gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto. Secondo i dati disponibili alla data di ieri, che sono in continuo aggiornamento, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le operazioni di immissione in ruolo effettuate ad agosto hanno consentito l’assunzione di 50.415 docenti, 9.021 Ata (personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e 317 dirigenti scolastici. Non sono bastati. Non solo supplenti, a Brescia ci sono pure una dozzina di reggenze fra i presidi e parecchie segreterie sono sguarnite del direttore. •.