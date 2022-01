Ritorno in classe tra disagi, incertezze e assenze di massa

Prima prova del fuoco ieri per le scuole bresciane che avevano programmato il rientro post vacanze il 7. Tanti gli assenti fra gli insegnanti ma molti di più fra gli studenti, superlavoro per tutti i presenti, dalle classi alle segreterie alle presidenze, una fatica immensa. Ma la giornata ha retto. «Tutto purché non si torni a chiudere» dicono i presidi Marco Tarolli del liceo Calini di Brescia e Diego Parzani dell’Iis Antonietti di Iseo. «Non è nostro compito fare scelte politiche né fare petizioni, ma organizzare al meglio le indicazioni che ci vengono date», sottolinea Angela Bozzi dall’Arnaldo. «Non abbiamo avuto segnalazione di situazioni particolarmente gravi, però si tratta solo di un assaggio. Si sono dovute affrontare le assenze e non tutte, manca ancora la fine di alcune procedure sulle sospensioni degli irriducibili non vaccinati, senza parlare del conseguente contenzioso. Soprattutto non si è ancora rodato il nuovo sistema delle quarantene quando si avranno positivi a scuola, con il problema di aggiornamento del portale, con il problema degli innumerevoli tamponi», dichiara Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ust.

La prova del fuoco continuerà con fiamme alimentate dai numeri per tutta la prossima settimana almeno. E sui picchi drammatici si basano le due petizioni nazionali, una dei presidi con più di 2 mila firme, una di Unifad per docenti e famiglie con 10 mila firme, per chiedere di far slittare la ripresa. «Oggi è andata, lunedì e dopo non so, con le Ats che non danno segni di vita in Lombardia» commenta Antonella Greco, referente dell’Associazione nazionale presidi. Intanto ieri la campanella è suonata, domani farà il bis e lunedì diventerà un coro provinciale. Più o meno dappertutto le classi erano sguarnite di alunni, alcuni insegnanti sono stati sostituiti dai colleghi di altre discipline, oppure si sono ridotti gli orari, anche a due ore soltanto, mentre in taluni casi si è scelta la «sorveglianza ambientale», che vuol dire da parte di un bidello.

I ragazzi a casa per motivi virali che ne hanno fatto richiesta si sono collegati per la dad. «Una mattinata di frenesia, tuttavia rimandare a lunedì sarebbe stato inutile. Alla fine, se va avanti così- teme Bozzi-, si verificherà, non per norma bensì de facto, quella ddi con metà classe in aula e metà in internet che attuavamo l’anno scorso». All’Arnaldo basta un’autocertificazione, in altri istituti occorre certificare l’assenza per Covid, da positività o contatto, per potersi collegare. «Contro eventuali furbetti- dice Simonetta Tebaldini dell’Iis Castelli- meglio la documentazione». Lì, dieci prof e un 7% di studenti non hanno risposto all’appello, cui aggiungere 4 no vax. Al Calini il buco era di dieci del personale e di 4-5 alunni ogni classe. «L’ondata galoppa. Ho invitato tutti ad aumentare le attenzioni e ho sospeso le attività pomeridiane.

L’educazione fisica in zona gialla si pratica solo individualmente e a distanza di due metri, non ci sono però indicazioni di escluderla» sottolinea il dirigente Marco Tarolli. Al tecnico Golgi c’erano anche classi con tre studenti. «Stiamo cercando i supplenti, sono introvabili, persino quelli di inglese» riferisce la preside Daniela Gorgaini. Preoccupazione per il futuro esprime Parzani dall'Antonietti dove non si sono visti una dozzina di lavoratori (tre sospesi) e il 9% dei giovani. «Il fatto è che il trend cresce, presto avremo i positivi scolastici da affrontare ma Ats ha fissato il tavolo a mercoledì 12, tardi. I genitori ci chiedono regole certe, dove le prendiamo? Non so nemmeno come comportarmi con gli adulti che hanno isolamenti diversificati dopo tre dosi che io non posso sapere se hanno ricevuto» afferma. Guardano alle difficoltà di chi ha già aperto i colleghi in attesa di ricominciare lunedì.

Un grido di allarme dal dirigente del Gigli di Rovato, Davide Uboldi che riassume tutte le ferite di una scuola «in cui è arduo garantire la sicurezza a causa di procedure di complicata gestione, oltre che di dubbia efficacia». Elenca l’impossibile tracciamento, la poca validità della ddi, il miraggio delle sostituzioni, l’inadeguatezza dei trasporti. «Ancora una volta la comunità scolastica è sola a fronteggiare un’emergenza sanitaria che sta mettendo a nudo le criticità della scuola di cui, solo a parole, si riconosce la centralità per la crescita del Paese». •.